Empresa Suiza que fabrica cigarros premium amplía su centro producción en Villa González-Santiago

La empresa Oettinger Davidoff AG, líder mundial en la fabricación de cigarros Premium hechos a mano, con sede en Basilea, Suiza, inauguró los nuevos edificios e instalaciones de su centro producción en el municipio de Villa González, República Dominicana.

Con esta expansión estratégica, la empresa suiza responde al alto crecimiento de la demanda mundial de sus cigarros de marcas Premium hechos a mano, en particular de su marca clave Davidoff.

Al acto inaugural realizado en la sede de Tabadom Holding, asistió la embajadora de la Unión Europea, Katja Afheldt; el alcalde de Villa González, Cesar Álvarez; el senador de Santiago, Daniel Rivera y la gobernadora Rosa Santos, entre otras personalidades del gobierno y el sector tabaquero.

Beat Hauenstein, CEO de Oettinger Davidoff, manifestó su alegría por ampliar el centro de producción en la República Dominicana. ¨Esta ocasión marca un hito clave en los 150 años de historia de nuestra empresa y refleja el fuerte crecimiento y la demanda de nuestros cigarros Premium hechos a mano, en particular de nuestra marca principal Davidoff¨, expresó el alto ejecutivo, quien, además, aseguró que la inversión, inspirada en la filosofía "del cultivo a la tienda¨, les permitirá duplicar la producción anual de cigarros Premium hechos a mano en el país.

La ampliación incluye un nuevo centro de ligas para mezcla de 1.700 metros cuadrados, un incremento de las naves de producción existentes, así como un mayor almacenamiento en el Centro de Tabaco de Jicomé, en la provincia Valverde. De acuerdo al ejecutivo, la empresa beneficia a más de 1,200 personas y sus familias, quienes laboran en Tabadom en Villa González.

"Dirigir y gestionar este moderno centro de fabricación desde hace diez años ha sido un gran honor. Inaugurar los nuevos edificios y la ampliación que suma 500 empleos en una empresa eficiente, innovadora y responsable, es sin duda un momento significativo en mi carrera", comentó Hamlet Espinal, director general de Tabadom Holding Inc. y Vice President Head of Global Production at Oettinger Davidoff AG.

¨Me llena de orgullo ver a nuestro equipo de expertos en tabaco, torcedores y Master Blenders esforzarse sin descanso para sorprender a los aficionados de todo el mundo con nuevas e innovadores experiencias de sabor, desde la República Dominicana¨, expresó Espinal.

La inauguración y la ceremonia de corte de cinta se celebraron con un selecto grupo de invitados.

Acerca de Oettinger Davidoff

Con una facturación superior a 500 millones de francos suizos y más de 4.000 empleados en todo el mundo, el grupo Oettinger Davidoff fue fundada en 1875 y, hoy en día, sigue siendo una empresa familiar.

La compañía se dedica al negocio de la producción, comercialización, distribución y venta al por menor de cigarros de alta gama, productos relacionados con el tabaco y accesorios. Sus cigarros de calidad superior se comercializan bajo las denominaciones de Davidoff, AVO, Camacho, Cusano, Griffin’s, Private Stock, Zino y Zino Platinum.

Oettinger Davidoff Group es, además, distribuidor de numerosas marcas en varios países, como es el caso de Haribo en Suiza.

La empresa, profundamente imbuida de la filosofía "crop to shop", busca la integración vertical del ciclo de vida del producto, desde los campos de tabaco de la República Dominicana y Honduras hasta su comercialización a través de 65 tiendas insignia de Davidoff y una red mundial de importantes establecimientos autorizados en más de 130 países.