Condenan a 20 años de prisión a responsable de la muerte de dos mujeres en Tamayo

Un tribunal del Distrito Judicial de Bahoruco condenó el pasado martes a José Ernesto Mesa Santana, conocido como "Ronny", a 20 años de prisión por la muerte de dos mujeres en un trágico incidente ocurrido el 27 de febrero de 2023 en un centro de diversión en Tamayo.

Además, la sentencia contempla una indemnización de 1 millón 500 mil pesos a cada una de las familias afectadas.

Mesa Santana, de 43 años, fue detenido un día después del suceso en el Aeropuerto Internacional de Las Américas por la Dirección General de Migración y la Policía Nacional, cuando intentaba abandonar el país con destino a Londres.

En contraste, otro implicado en el caso, Hansel Pérez de la Cruz, residente del Batey 3 en Neyba, fue puesto en libertad.

En el referido trágico incidente, también resultaron heridas cinco personas.

Las víctimas mortales fueron Sendy Rabely Michel, de 29 años, y Flor de Liz Mateo Caminero, de 37 años, ambas residentes en Tamayo; mientras que resultaron heridos Ismael Ricardo, Ydalisa Figuereo, Yohan Morrillo González, Rosmery Jiménez y Ahidelyn Sirett Ramírez.

De su lado, el padre de Sendy, Cesar Michel, expresó su dolor y reflexión sobre la situación: “No me alegro del mal de nadie; ya perdí a mi hija y nada me la va a devolver. Ronny me pidió perdón y lloró en mi hombro; yo lloré con él. Somos todos de Tamayo y nos une un lazo de amistad”.

Por su parte, Michel aclaró que nunca culpó directamente a Ronny, aunque reconoció que los hechos demostraron que él fue responsable de la muerte de su hija y la otra joven. “La justicia hizo su trabajo”, añadió.

El mencionado hecho ocurrió pasadas las 12:30 de la madrugada del 28 de febrero en un centro de ventas de bebidas alcohólicas, ubicado frente al parque de Tamayo.