Familiares buscan a José Lucía Alcántara, de 70 años, desaparecido hace 15 días en Barahona

“Incertidumbre y angustia” se apoderan de familiares de José Lucía Alcántara, de 70 años, quien lleva 16 días desaparecido, por lo que sus familiares solicitan colaboración de las autoridades, tanto de este municipio de Cabral como la provincia Barahona.

Parientes de Alcántara señalan que el abuelo fue visto por última vez en esta localidad de Cabral, pero hasta el momento no tienen información sobre su paradero.

Desde entonces sus familiares han intensificado su búsqueda y, en ese contexto, piden la colaboración de la comunidad, así como de las autoridades para dar con su paradero.

En ese sentido, señalan que cualquier persona con información sobre su ubicación puede comunicarse al número de celular: 829-576-1720.

“Su familia lo espera con ansias y ruega por su pronto regreso. Ayúdennos a encontrarlo. No podemos conciliar el sueño. Desde que él no está en casa nuestra familia no es la misma”, dicen parientes de don José Lucía Alcántara, de 70 años de edad.