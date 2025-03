El papa Francisco mejora "gradualmente" tras 23 días hospitalizado

El papa Francisco muestra una "buena respuesta" a la terapia y una "gradual" mejoría, después de 23 días ingresado en el hospital Gemelli de Roma por sus problemas respiratorios, aunque sus médicos insisten en mantener la cautela.

"Las condiciones clínicas del Santo Padre en los últimos días se han mantenido estables y, en consecuencia, demuestran una buena respuesta a la terapia. Se registra por lo tanto una gradual, leve mejoría", según el parte médico difundido este sábado por la Santa Sede.

El pontífice argentino, de 88 años, está hospitalizado desde el 14 de febrero a causa de una neumonía bilateral.

Además, en los últimos días se ha mantenido siempre sin fiebre y han mejorado los intercambios gaseosos en su sistema respiratorio, es decir, que su sangre está mejor oxigenada.

Los análisis químicos de la sangre y el hemograma "se confirman estables".

Los médicos que lo atienden, a la espera de registrar también en los próximos días estas mejorías "iniciales", mantienen el pronóstico reservado, sin determinar cómo evolucionará.

Esta mañana Francisco, tras haber recibido la Eucaristía, ha rezado en la capilla del apartamento privado que los papas tienen en la décima planta del Gemelli.

Por la tarde, ha alternado el reposo a algunas tareas laborales, que generalmente son firmar o revisar algunos documentos, escritos o nombramientos.

El papa, por tanto, mejora y, muestra de ello, es que el viernes sus médicos decidieron no emitir un boletín sobre su estado clínico y retrasarlo a este sábado, pero siguen insistiendo en la necesidad de mantener la prudencia tratándose de un paciente de avanzada edad al que, además, en su juventud le extirparon parte de un pulmón.

Durante la jornada del domingo, de hecho, tampoco habrá parte médico, avanzan las fuentes.

La salud del papa ha mostrado altibajos en estas semanas hospitalizado, desde "leves mejorías" a cuatro crisis en poco tiempo: una respiratoria con asma el 22 de febrero, otra por broncoespasmo el 28 y dos insuficiencias respiratorias y acumulación de mucosa el 3 de marzo que suscitaron preocupación.

La última noche, según indicaron fuentes vaticanas, ha sido "tranquila" y durante las jornadas en el hospital continúa con su terapia y realizando fisioterapia respiratoria y motora, muscular.

Además continúa recibiendo altos flujos de oxígeno durante el día y por la noche recurre a la ventilación mecánica, con una máscara.

No obstante, Francisco se hizo escuchar con un mensaje de voz el pasado jueves dirigido a los fieles que rezan cada noche por su salud en la Plaza de San Pedro.

En el audio, Jorge Bergoglio agradecía los ánimos en su lengua materna, el español, y con un hilo de voz notablemente débil y afectado.

"Agradezco de todo corazón las oraciones que hacen por mi salud desde la Plaza, los acompaño desde acá. Que Dios los bendiga y que la Virgen los cuide. Gracias", se limitó a decir.

No obstante, sigue llevando a cabo algunas tareas sencillas y este sábado, por ejemplo, el Vaticano informó de algunos nombramientos que había firmado en diversas diócesis del planeta.

También se hace oír mediante sus homilías y discursos, como el que ha enviado al 'Movimiento por la vida', recibido en una misa en el Vaticano presidida por el cardenal secretario de Estado, Pietro Parolin, que se encargó de leer su mensaje.

En el texto, fechado el 5 de marzo en el hospital Gemelli, el papa agradecía la labor de esta asociación con "las madres con embarazos difíciles o imprevistos" y denunciaba la "cultura del descarte" que, a su juicio, se ha instalado en la sociedad en las últimas décadas.

"Se necesitan más que nunca personas de toda edad que se esfuercen concretamente en el servicio de la vida humana, sobre todo cuando es más frágil y vulnerable porque es sagrada, creada por Dios para un destino grande y hermoso", escribe el pontífice argentino.

"Y porque una sociedad justa no se construye eliminando a los no nacidos indeseados, a los ancianos no autónomos o a los enfermos incurables", sentenció.

Asimismo, según fuentes vaticanas, Francisco ha preparado desde el hospital la homilía para la misa del domingo por el Jubileo de los Voluntarios, que será leída en su nombre por el cardenal encargado de presidirla, el canadiense Michael Czern.

El purpurado, también prefecto del Dicasterio de Desarrollo Humano Integral, será el encargado de presidir esta noche el rezo diario del rosario por su salud en la plaza vaticana.

Además este domingo el Vaticano prevé difundir por escrito un mensaje del papa por el tradicional Ángelus, en la misma modalidad de las últimas tres semanas.