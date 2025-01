Dos trabajadores de Caucedo y dos choferes de camión que contenía contenedor con droga están prófugos

Además de los siete implicados que han sido apresados por su vinculación en el caso Panthera 7, el Ministerio Público señala en el expediente de medida de coerción otras cuatro personas como parte de este entramado que logró entrar 9,889 kilogramos de cocaína al puerto Multimodal Caucedo y que se encuentran prófugas.

Por este caso, se encuentran detenidos y a la espera del conocimiento de medida de coerción José Nicolás Castillo Hart (a) “Nikito”; Winston Armando Tejera Rodríguez (a) “Barbikin”; Cristian Rayner Canela Aybar; Nelson Neftalí Mercedes Lugo; Dulvi Jesús De los Santos; Enriquillo Luis Brito y Enrique José Luis Brito.

Aplazan audiencia de coerción contra director de Bayahibe y otros imputados en Operación Panthera 7 Lea también

En el expediente se menciona a Yoel Jesús Jaques, Alexander Enrique Castro, José Alexander Santana Andújar y Luis Rafael García Alfonseca. Los dos primeros empleados del puerto y los demás conductores de camiones que portaban el contenedor.

De acuerdo al expediente de solicitud de medida de coerción, José Alexander Santana Andújar era el conductor de camión marca Mack, color azul, rotulo, S503, quien logró entrar con el contenedor NO. FAU4542281, en cuyo interior se incautó 9,800 kilogramos de cocaína clorhidratada.

Este hombre ingresó con el vehículo a DP-Word Multimodal Caucedo aproximadamente a las 05:40 p.m., del 05 de diciembre de 2024, aunque había registrado una visita para el día siguiente, su ingreso lo hizo alegando el retorno del contenedor.

Para entrar al puerto, de acuerdo al expediente, el hombre lo hizo por la puerta de vehículos livianos, que no tiene inspección de rayos X, simulando que iba hacia el área de Centro Logístico o Zona Económica del Puerto, pero contrario a esto, “avanzó hacia el área de contenedores del puerto, dirigiéndose a la puerta de Gate-in o p-1”.

Una vez allí, los prófugos, Yoel Jesús Jaques, quien era inspector, y Alexander Henríquez Castro, cuya función era de “sellador”, debían inspeccionar que todos los contenedores que accedían al área de bloques del puerto fueran reportados como vacíos si se encontraban en este estado.

Además, debían solicitar la apertura de puertas que les permitan visualizar el interior de los mismos. Ambos hombres, en compañía de José Alexander Santana Andújar, simularon que el contendor estaba vacío.

Dentro de este contenedor, de acuerdo al Ministerio Público, entraron cuatro personas armadas que custodiaban la droga e iban a realizar “la contaminación” del contenedor refrigerado.

“Yoel Jesús Jaques y Alexander Henríquez Castro, no abrieron completamente la puerta del contenedor FFAU452281 e invirtieron sus roles, siendo Joel Jaques quien se ocupó de la colocación del sello vacío No. 002916998, mientras Alexander Henríquez Castro no realizó ninguna acción tendente a verificación”, dice el expediente.

De acuerdo al expediente, una vez incautada la droga, Jesús Jaques y Henríquez Castro, dejaron de asistir a sus puestos de trabajo. Yoel Jesús alegó asuntos médicos vinculados a una lesión en un dedo índice, mientras Henríquez Castro, no reportó sus ausencias.

Aunque este contenedor debía ingresar a espacio de retorno donde se colocaban los contenedores vacíos, el mismo fue llevado al área de contenedores cargados.

De acuerdo al expediente, este contenedor llegó al país el 28 de noviembre con una importación del supermercado Bravo. El mismo fue retirado vacío el día 3 de diciembre de uno de los almacenes de este supermercado y debía ser retornado al puerto el día 4 por el prófugo Luis Rafael García Alfonseca; sin embargo, fue retornado el 5 por José Alexander Santana Andujar.

Ambos choferes trabajaban para la compañía Grasswey Group S.R.L, Luis García inició como mensajero, luego como chofer y persona de confianza del imputado Wisnton Armando Tejera Rodríguez. Mientras Santana Andújar trabajó hasta el año 2020, pero luego de tener un accidente de tránsito en el que murió un menor, no presenta cotización en la Tesoreria de Seguridad Social.

El camión con el contenedor fue retirado por García Algonseca del centro de logística del Bravo en La Caleta el día 3 de diciembre y lo transportó hasta la entidad comercial Grasswey Group, donde permaneció hasta el día 5 de diciembre, “donde se dirige al guardadero ubicado en el KM. 36 de la carretera Mella, sector La vigía, donde permaneció aproximadamente 6 horas, realizando el trasiego de cargar con las sustancias controladas y desde donde partieron hacia el puerto de Caudedo”.