Usuarios se quejan por alza en la factura de electricidad

A pesar de que el Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras de Electricidad (CUEDE) haya anunciado la semana pasada la decisión de implementar una serie de “ajustes temporales en algunos circuitos con desempeño deficiente”, lo que implicaría el aumento de apagones en las zonas donde se encuentran estos circuitos, usuarios del servicio indicaron que aunque éste le esté llegando de manera “regular” a sus hogares, las tarifas continúan siendo excesivas a pesar de los reclamos en las oficinas correspondientes.

“Sí, la luz se va por media hora y así, pero regresa de una vez. En cuanto a la tarifa, uno va más suave ahora porque es recargable, antes uno pagaba RD$2,700 al mes sin consumirla, pero como es recargable uno paga RD$1,200 al mes”, expresó Gerardo Aquino, usuario del servicio eléctrico, quién dijo ver como buena la opción de recargar, ya que la misma está orientada en ayudar a los pobres.

También es el caso de José Mejía, quien manifestó un gran descontento por el aumento de su factura de energía eléctrica.

“Esto es el ensanche Luperón, por aquí casi no se va la luz, solo cuando hay un fallo. Pero en cuanto a la factura, en el mes de diciembre yo no consumí y me llegó de tres mil pesos, peleando estoy yo con ellos. Yo pagaba ochocientos cincuenta, luego vino de mil quinientos; dos mil y pico y después de cinco mil, el tablazo. Al final tuve que pagar veinte y dos mil pesos, y hoy estoy pagando tres mil,” expresó Aquino.

En declaraciones ofrecidas a los medios de comunicación, el presidente del CUEDE, Celso Marranzini, explicó que la suspensión del servicio eléctrico será de lunes a viernes en horarios diferentes, debido al programa de control de abastecimiento que ejecuta el consejo, así reseñó Listín Diario.

Noventa de los 177 circuitos que tiene Edesur están dentro del programa; mientras que de los 309 circuitos que pertenecen a Edeeste, 174 serán incluidos; en cuanto a Edenorte, de 392 circuitos, 152 serán integrados al plan de control de abastecimiento, informó Marranzini.

Además, agregó que parte de las mejoras tiene que ver con el cambio de al menos 24 subestaciones eléctricas, por lo que se dispone de 300 millones de dólares en el Presupuesto General para corregir y bajar las pérdidas en el sector eléctrico este año.

El programa inició el pasado jueves con apagones de dos y tres horas en los circuitos que superan el 50 por ciento de las pérdidas.