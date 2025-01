Miguel Mejía y las declaraciones sobre Abinader y Venezuela que “le costaron” el cargo

El secretario general del Movimiento Izquierda Unida, Miguel Mejía, fue destituido este jueves como ministro sin cartera para Políticas de Integración Regional, tras decir que el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, tiene un lugar en la historia y está en el “zafacón”; que el Palacio lo convirtió en un vertedero y que este está dañando la imagen del país con su postura al líder opositor venezolano Edmundo González Urrutia.

Mediante el decreto 8-25, con fecha del día 9 de enero, el mandatario derogó el artículo 26 del decreto número 246-16, de 14 de septiembre de 2016.

Este miércoles Edmundo González Urrutia entró al país como última escala de los países que iba a visitar y el jueves se realizó un acto de recibimiento de apoyo a la democracia de Venezuela en el Palacio Nacional, donde participaron diferentes dirigentes políticos.

Mejía catalogó como “penoso” que el Gobierno dominicano se inmiscuya en temas que tengan que ver con la situación política que está pasando en la República Bolivariana.

“Porque, ¿qué gana la República Dominicana con estarse inmiscuyendo en estos temas? ¿Qué gana el presidente Abinader con situarse al lado de Javier Milei (presidente de Argentina)? Nosotros los dominicanos no nos sentimos expresados”, dijo a través de una entrevista en el programa televisivo “El Día” (Telesistema canal 11).

El secretario señaló al ministro de Industria y Comercio Víctor -Ito- Bisonó y al canciller Roberto Álvarez como las dos personas que tienen “atrapado” al presidente Abinader.

"Ito Bisonó, que le coordina toda esa derecha fascista, y el canciller que yo he dicho otras veces que responde a intereses no nacionales. Roberto Álvarez, nosotros hemos dicho sin ningún tipo de irrespeto que responde a intereses no nacionales; viene siendo un sello gomígrafo en el Departamento de Estado”, puntualizó.

En el acto de recibimiento, el canciller Roberto Álvarez afirmó que González Urrutia es a “todas luces” el candidato más votado por el pueblo venezolano.

El líder de izquierda advirtió que las consecuencias de que el mandatario tenga esa postura es que “se le cree un estigma en la comunidad internacional, que lo pongan en el paquete del presidente de Argentina”.

“El comportamiento del presidente haciendo causa común con ese tipo de gobernantes no lo separa, ya él tiene un estigma frente a ese tipo de involucramiento, lo cual compromete la nación dominicana. Si fuera su partido, si fuera él como persona, no fuera nada, pero él está ejerciendo la presidencia de la República, que es el presidente de todos los dominicanos, nos guste o no”, agregó.

Desde Caracas, Venezuela, Mejía expresó que “yo creo que el presidente ya tiene asignado un lugar en la historia y será el zafacón por todas estas medidas tan desafortunadas que ha tomado”.

Igualmente, aseveró que Luis Abinader “convirtió el Palacio en un vertedero para recibir todos estos fósiles que en realidad no representan nada en el continente latinoamericano”.