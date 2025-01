Interceptan embarcación con tres haitianos indocumentados realizando pesca ilegal en Monte Cristi

La Armada de República Dominicana (ARD) interceptó una embarcación haitiana de fabricación artesanal que se encontraba realizando actividades de pesca no declarada y no reglamentada en aguas bajo jurisdicción nacional en Pepillo Salcedo, en Monte Cristi.

Durante la intervención, fueron detenidos tres ciudadanos haitianos en situación migratoria irregular, quienes fueron puestos a disposición de la Dirección General de Migración (DGM) para los procedimientos legales correspondientes.

La embarcación interceptada permanece bajo custodia en la Comandancia de Puerto Manzanillo, como parte de las acciones para garantizar la integridad de los recursos marítimos del país.

El lunes el organismo de defensa interceptó cuatro embarcaciones haitianas de fabricación artesanal, equipadas con motores de 15 HP que se encontraban realizando actividades de pesca no declarada y no reglamentada en aguas nacionales en las costas de Pedernales.

Durante la operación, fueron detenidos nueve nacionales haitianos indocumentados, quienes fueron entregados a miembros de la DGM para los fines legales correspondientes, mientras que las embarcaciones interceptadas se encuentran bajo custodia en el destacamento de Miramar de la ARD.

La Armada informó que reafirma su compromiso en la protección de los intereses marítimos nacionales, fortaleciendo las costas dominicanas y combatiendo las actividades ilegales que comprometan los recursos naturales del país.

Ante la información de que haitianos están utilizando la zona marítima para ingresar a la República Dominicana el director de Migración, vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester dijo que pudo haber surgido porque hay un reforzamiento en la zona terrestre de la frontera.

“Esa información fue analizada y fue depurada, yo trabajé conjunto con el comandante general de la Armada, con el J-2 y hasta ahora el personal de la Armada que hizo el descenso en el área no encontró evidencia de que esa información haya sido validada, no obstante nos mantenemos vigilante, también se evaluó las características de la zona, el acceso, la profundidad y no hay condiciones para que una situación así fluya”, dijo Lee Ballester.