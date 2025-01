Director de Migración desmiente haitianos entren a territorio dominicano por el Mar Caribe

El director General de Migración, Luis Rafael Lee Ballester, negó que migrantes ilegales haitianos estén utilizando rutas de acceso a través del Mar Caribe para ingresar al territorio dominicano.

Al conversar con los medios de comunicación, Lee Ballester, indicó que esa información pudo haber surgido porque hay un reforzamiento en la zona terrestre de la frontera.

“Esa información fue analizada y fue depurada, yo trabajé conjunto con el comandante general de la Armada, con el J-2 y hasta ahora el personal de la Armada que hizo el descenso en el área no encontró evidencia de que esa información haya sido validada, no obstante nos mantenemos vigilante, también se evaluó las características de la zona, el acceso, la profundidad y no hay condiciones para que una situación así fluya”, dijo Ballester.

Las declaraciones de Ballester se producen luego de que el encargado de la Dirección General de Migración en la provincia de Pedernales, Nibelyn Novas Cuevas, informara que capitanes de botes y embarcaciones del poblado de Anse-à-Pitre han creado nuevas rutas por el mar Caribe para transportar haitianos de manera ilegal a República Dominicana.

Lee Ballester informó que la Armada de la República Dominicana y la Dirección General de Migración se mantienen vigilante tratando de identificar las posibles rutas acceso que puedan tener o intentar indocumentados haitianos para ingresar al territorio dominicano de manera irregular.

Ante la salida del territorio dominicano de miles de haitianos que retornaron a su país natal por las festividades navideña y fin de año, el vicealmirante Lee Ballester dijo que los operativos migratorios y que visitó la zona fronteriza para supervisar, coordinar y reforzando la litera operacional para obtener mejores resultados.

Repatriación

Durante este año 2025 el director de Migración Lee Ballester dijo que llevan cerca de dos mil haitianos repatriados de acuerdo al último informe, datos que van a variar en las próximas horas.

“Pero reiteramos que nosotros estamos mando cumplimiento al mandato que nos dio el consejo de seguridad y defensa de la República Dominicana y que estamos trabajando para dar cumplimiento a la ley 285-04 con su reglamento de aplicación”, indicó Ballester.

Durante la visita del vicealmirante a la provincia de Dajabón fue acompañado de la Gobernadora Severina Gil, el alcalde Santiago Riveron y el diputado Tony Bengoa quienes valoran como positiva la visita de Lee Ballester.