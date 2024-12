Una Navidad con poco "meneo", dicen choferes del transporte público

Como de costumbre, cada diciembre los ciudadanos que viven dignamente de lo que consiguen tienen las expectativas de finalizar el año remunerados, obteniendo las ganancias que de alguna manera no pudieron conseguir durante los pasados meses.

Sin embargo, el final del 2024 se ha tornado difícil para los choferes del transporte público que, ante las festividades navideñas y de año nuevo, dicen consternados no sentir el mismo “meneo” que en años anteriores con el flujo de pasajeros.

En otras épocas, para estas fechas las populosas paradas de autobuses se encontraban repletas, principalmente de estudiantes contentos por regresar a sus ciudades de origen, mientras que otras familias se trasladaban de sus pueblos para reunirse en estas fechas y realizar las celebraciones en el Gran Santo Domingo junto a sus seres queridos.

A pesar de que los precios de los boletos de larga distancia no han evidenciado ningún incremento significativo, las rutas de autobuses que viajan a provincias de República Dominicana no están como antes, en vista de que el flujo de guaguas es menor de lo esperado. Se demoran cerca de 35 minutos en salir y aun así no es suficiente para que se vayan completas.

Durante un recorrido de periodistas del LISTÍN DIARIO por las paradas del Sur y la del Cibao, los conductores contaron que se sienten preocupados por las debilitadas expectativas de finalizar el año con los ingresos esperados, y así compensar por las ganancias que no pudieron obtener en los meses pasados.

Julio de Jesús, quien es dirigente del control sureño, ubicado en la avenida Juan Pablo Duarte esquina 27 de Febrero de Santo Domingo, con más de 12 destinos a la región sur y cuatro a la región norte, manifestó que, a pesar de estar mejor que en noviembre, el festivo mes va a un ritmo lento.

“Este diciembre ta´ un poco más lento que el año pasado; esperemos que a partir del martes evolucione un poco mejor con los pasajeros”, sostuvo el conductor, a la espera de que en los próximos días el flujo de viajeros que se dirigen al interior del país sea mayor.

En cuanto a los precios de los pasajes, manifestó que se mantienen a un monto asequible. San Juan, RD$400; Elías Piña, RD$700; El Cercado, RD$600; Batista, RD$700.

“Antes las guaguas se llenaban en 15 o 10 minutos, a veces ni las dejaban entrar”, declaró un chofer, quien explicó que en estos últimos días del año saliente, los autobuses, que tienen una capacidad de 50 personas, al partir a sus respectivos lugares no llegan a la mitad de pasajeros.

En ese mismo orden, aclaró que la movilidad evidenciada al momento del recorrido fue debido a que las personas para estas fechas suelen ir de compras a la avenida Duarte, principal arteria comercial del país.

Desde las 4:00 de la mañana, la parada del Sur se encuentra disponible para realizar viajes hacia los pueblos, siendo los más frecuentados Azua, Peravia, San José de Ocoa, San Juan, Elías Piña, Barahona, Baní e Independencia, entre otras localidades.

A su vez, la terminal del kilómetro 9 de la Autopista Duarte, que contempla las paradas hacia Nagua, Castillo, Pimentel, Matancita, Cruce de Rincón, entre otras, también se encontraba poco frecuentada.

Vidal Rodríguez, un conductor que tiene más de 20 años recorriendo la ruta de Cotuí, contó a periodistas de LISTÍN DIARIO cuando apenas eran las 1:30 de la tarde, que tenía un viaje pautado para las 2:00 de la tarde, pero declaró que en todo ese tiempo su guagua no se había completado.

“Hoy voy para Cotuí, pero creo que voy a guardar la guagua porque hoy todavía ta´ lento. Si se llena rápido me voy, si no toy ponchao”, indicó Rodríguez. Cuando esto sucede tienen la alternativa de cambiar la hora del viaje o guardar la guagua, expresó.

También corroboró que los autobuses se están demorando más en llenarse

La mayoría de transportistas sostienen que en años anteriores, para la misma fecha, la movilidad de personas era mayor. Razonan también que parte de esta problemática ha sido porque anteriormente poca gente tenía vehículos.

Mientras en la popular parada de autobuses de "Pintura", que viaja al sur del país, la tarde del sábado 21 de diciembre lucía con un flujo reducido de pasajeros.

El chofer, Juan Quezada, quien tenía dos recorridos para el municipio Yaguate, de la provincia San Cristóbal, expresó que aunque la Navidad no esté como antes, tiene la esperanza de que en los próximos días la movilidad de pasajeros será mayor que en los pasados días.