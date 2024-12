Moradores de Los Alcarrizos ven con lentitud avances de la extensión de Línea 2C del Metro

Desde lejos se puede apreciar la construcción de la extensión del metro de Santo Domingo en el sector de kilómetro trece de la Autopista Duarte.

La obra, estaba inicialmente programada para ser inaugurada a principios de este año, pero ha mostrado ciertos retrasos en su proceso de finalización.

En un panorama general, varios tramos de esta extensión cuentan con pilotes instalados, iluminación colocada y gran parte de los túneles terminados. Otros más, como la prolongación 27 de Febrero hacia el Kilómetro 9, no poseen ni trabajadores o máquinas de construcción cerca.

En residentes de la zona, el descontento es notable al observar que el trabajo avanza con lentitud pese a la promesa de Rafael Antonio Santos Pérez, director de la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (Opret), que anunciaba que en 24 meses esta línea estaría lista.

Construcion del metro de los AlcarrizosRaul Asencio

Es el caso de Alberto de la Rosa, taxista frecuente de la ruta, expresó no ver "el espíritu de terminarla". Aunque afirma que trabajan todos los días, para él, el personal es tan poco que no cree que terminen pronto.

Para ellos, el trabajo está lejos de finalizar y no creen que se termine en la nueva fecha pautada por el Gobierno. Sin embargo, la comunidad está segura de que se beneficiarán grandemente del flujo del transporte público, pero no entienden por qué han presentado tantos retrasos.

“Esta construcción beneficiará a los residentes ahorrándoles tiempo para llegar a sus trabajos y la comodidad de poder desplazarse rápidamente”, afirma Gleny Montaño, lugareña de Los Alcarrizos.

Aunque el medio trató de tomar declaraciones de ingenieros, estos se negaron a darlas.

INVERSIÓN

Recientemente, el Gobierno informó que la obra sería inaugurada en el segundo trimestre de 2025, abarcando un tramo de 7.3 kilómetros de los cuales 800 metros estarán bajo un túnel minero de interconexión y luego un viaducto elevado de 6.5 kilómetros.

A esto se le suma la construcción de cinco estaciones que formarán parte del sistema de transporte Metro-Teleférico Santo Domingo.

Según la Opret el costo de esta extensión sería de US$ 506 millones, de los cuales US$ 110 millones se dirigen a la marginal y US$ 396 millones para la extensión del metro donde figura la parte electromecánica, el material y las expropiaciones.

Metro Los AlcarrizosRaul Asencio

CONEXIONES

Este proyecto, denominado “Línea 2C”, estará conectado con la parada María Montez ubicada en el kilómetro 9 de la Autopista Duarte hasta la entrada de Los Alcarrizos.

La primera parada estará ubicada en Manoguayabo, la segunda en la avenida Monumental, la tercera en la prolongación 27 de Febrero, la cuarta en Pantoja kilómetro 14 y concluirá en la terminal de la entrada de ese municipio, uniéndose al Teleférico que fue inaugurado en abril del año pasado.