Alfredo Pacheco dice elaborarán nuevo proyecto de ley del DNI acogiendo sentencia del TC

El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, reaccionó este martes a la sentencia que emitió el Tribunal Constitucional, con la cual anuló la Ley 1-24, que crea la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).

Pacheco expresó que la decisión dictada por el TC, en respuesta a las acciones de inconstitucionalidad dirigidas a la ley, es válida. Por lo que garantizó que no entrará en contradicción y cumplirá con la elaboración de una nueva iniciativa legislativa para la creación de la DNI.

“No vamos a desdecir de una decisión tan trascendente como la que ha tomado el Tribunal Constitucional”, dijo al encabezar la sesión ordinaria.

El legislador dijo estar consciente de que el siguiente paso es acoger el dictamen, creando una pieza legislativa que cumpla con todas las observaciones realizadas por el órgano constitucional.

Es por esta razón que adelantó que utilizarán el contenido constituido en la ley, el cual no tenga vicios de controversia, para unirlo al que fue consensuado por la Sociedad Dominicana de Diarios (SDD) y otros sectores.

“No nos oponemos a que cada ente, de los que están creados en nuestra constitución para hacer funcional la democracia, juegue su rol. Independientemente de que nos guste o no, es una decisión que no tiene forma de ser apelada. Debemos cumplir con esa sentencia”, dijo.

Además, les recordó a los congresistas que no deben molestarse por este hecho, ya que el TC está facultado por la Carta Magna para evaluar la acción del Poder Legislativo.

“Nadie tiene que ponerse bravo porque cada órgano inconstitucional o cada poder del Estado tiene el papel que le asigna la constitución”, manifestó.

Ley Orgánica

Dentro de las consideraciones del TC se encuentra la necesidad que tenía esta ley de ser conocida en el marco de un procedimiento de “ley orgánica”, lo que significa necesariamente tenía que ser aprobada por las dos terceras parte de los congresistas.

Aunque la pieza no fue identificada, al ser votada en ambas cámaras legislativas, como una ley de este tipo, Pacheco informó que fue favorecida por las dos terceras partes de los legisladores.

No obstante, aclaró que esta declaración no tiene el objetivo de contradecir al TC.

“No me voy a meter en esa discusión porque sería no validar lo que la constitución válida, que es el papel que juegan los órganos constitucionales”, dijo.

Pacheco entiende que la Constitución promulgada en 2010, durante la gestión del expresidente Leonel Fernández, es la base de todas las modificaciones porque "válida" los derechos fundamentales, establece las altas cortes y los demás mecanismos que consolidan la democracia.

“Por lo tanto, como un demócrata que siempre predico ser, ahora digo que la decisión del Tribunal Constitucional es válida y tenemos que avocarnos a darle cumplimiento a la sentencia”, afirmó.

TC

Esta ley de la DNI fue aprobada por el Congreso Nacional el pasado 10 enero y promulgada por el Poder Ejecutivo el 15 del mismo mes. En las semanas previas a la creación, se depositaron al menos siete acciones de inconstitucionalidad contra la Ley.

El pasado 22 de enero, Acción Cristiana, Juventud con una Misión, RD Inclusiva, Foro de Mujeres en Defensa de la Vida y la Familia (FOMUDEMI), FUMEJID así como Mayobanex Pepín y María Magdalena Piña Dirocié presentaron “una acción directa de inconstitucionalidad en contra de los artículos 9, 11, 12, 13 y 26 de la ley por supuesta violación a la libertad y seguridad personal, a la intimidad y honor personal, a la libertad de expresión e información, y a la reglamentación de los derechos y garantías fundamentales; derechos y principios consagrados en los artículos 40, 44, 49 y 74 de la Constitución”.

Además, la Sociedad Dominicano de Diarios (SDD) se pronunció en varias ocasiones sobre algunos artículos de la ley, en específico los 9, 11 y 26.