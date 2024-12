21 países y 38 visitas: Los viajes de Abinader al exterior en sus 4 años y cuatro meses de gestión

Aunque el presidente Luis Abinader asumió la dirigencia del país en agosto de 2020, no fue hasta enero de 2021 cuando tuvo su primera salida al exterior, sumando al menos 38 viajes hasta la fecha, de acuedo a archivos periodísticos.

El último viaje del mandatario fue el pasado jueves al Estado de Qatar, donde participó en el Foro Mundial de Doha, y agota una visita oficial, en atención a una invitación del emir, su Alteza, el Jeque Tamim bin Hamad Al Thani.

Durante esta reunión, según estaba previsto, Abinader sostendría reuniones con altos funcionarios del Estado del Medio Oriente, de las áreas de energía, transporte, seguridad, salud, turismo e inversiones.

Anterior a esta salida, la última correspondió a México, el 30 de septiembre, donde participó en el acto de toma de posesión de la primera presidenta de ese país, Claudia Sheinbaum.

En este viaje, Abinader visitó el Palacio Nacional de México, donde participó en un almuerzo ofrecido a los jefes de Estado y de Gobierno y Jefes de Delegaciones, en la estadía que se extendió por menos de 48 horas.

El primer viaje

El primer viaje del presidente dominicano fue en enero de 2021 a Puerto Rico, donde asistió a la toma de posesión del entonces gobernador de la isla, Pedro Pierlusi.

Abinader visitó la isla vecina en un vuelo privado, en compañía del canciller Roberto Álvarez y el entonces ministro administrativo de la Presidencia, José Ignacio Paliza, así como de sus asistentes.

Andorra

En abril de ese mismo año, formó parte de la Cumbre Iberoamericana realizada en Andorra, donde abogó por un nuevo paradigma multilateral para afrontar los retos que se presentan en los países iberoamericanos y trató varios temas, como el de las medidas aplicadas para combatir los efectos de la pandemia.

En esa ocasión, la Cumbre reunió a los mandatarios de los 22 países iberoamericanos para tratar la recuperación económica, el acceso a las vacunas y el efecto de la crisis sanitaria sobre los grupos más vulnerables.

Luego de la intervención de los distintos líderes participantes de la cumbre, se anunció el traspaso de la secretaría pro-tempore a República Dominicana, que fue la sede de la cumbre en 2023.

Ecuador

Un par de semanas después, el presidente dominicano viajó a Quito, Ecuador, para presenciar la toma de posesión de Guillermo Lasso, aunque regresó a la isla ese mismo día.

Volvió a al país suramericano en marzo de 2023, para participar en la VI Reunión de la Alianza para el Desarrollo en Democracia (ADD). Ocasión en la que se hizo acompañar de la primera dama de la República, Raquel Arbaje y partió desde la Base Aérea de San Isidro.

Estados Unidos

Abinader levanta la bandera nacional a través de una ventanilla de piloto de avión de la empresa Embraer.

En septiembre de 2021, fue cuando Abinader agotó hasta ese momento su visita con la estadía más larga, en esa ocasión a Nueva York, Estados Unidos, con una agenda de actividades de seis días, que incluyeron la 76° Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

En su ponencia, se expresó sobre el relanzamiento económico del país, los problemas enfrentados durante la pandemia como nación, el endeudamiento, migración haitiana y el cambio climático.

Un viaje fuera de las responsabilidades presidenciales también ocurrió en Estados Unidos, pero en mayo de 2022, cuando asistió a la graduación de su hija Graciela en la ciudad de Indiana.

En junio de ese mismo año, partió a Los Ángeles para participar en la Cumbre de las Américas, en su novena edición.

En septiembre, llegó a Washington, donde sostuvo reuniones con la vicepresidenta, Kamala Harris, con Nancy Pelosi y otras personalidades del país Norteamérica.

Su regreso a Estados Unidos fue en enero de 2023, en un vuelo comercial a Miami, donde agotó una agenda de actividades que incluyó encuentros con empresarios turísticos.

Asimismo, estuvo en una exposición sobre Burocracia Cero, a cargo del señor Peter Prazmowski, director ejecutivo del Consejo Nacional de Competitividad.

Volvió en agosto del mismo año, en esta ocasión a la ciudad de Nueva York, donde participó en actos diversos, como es el Desfile Dominicano de Manhattan y una cena de gala en el Greentree Country Club.

En esta visita también participó en encuentros con las Seccionales y Cónsules y encabezó un acto para la firma de acuerdo para la promulgación de la Ley de Licencias de Conducir y un acto de entrega de llaves para viviendas a dominicanos residentes en los Estados Unidos.

Recibió un reconocimiento de parte de policías activos y retirados, en el Salón Alumnos de la Universidad de Columbia, así como participó en un encuentro con la comunidad.

El gobernante visitó el país norteamericano en septiembre de 2023, con motivo a la participación en la 78va Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), donde también sostuvo el encuentro “La Semanal” con la prensa.

Este viaje sufrió un retraso en su salida, por la tensa situación que se vivía en la frontera dominico-haitiana, cerrada por vía área, marítima y terrestre el 7 de septiembre de ese año.

Volvió en noviembre de ese año a Washington, para reunirse con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y otros jefes de Estado de América Latina, miembros de la Alianza para la Prosperidad Económica en las Américas (APEP).

En febrero de 2024, Abinader se embarcó rumbo a Nueva York, donde participó en la reunión del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), con una agenda de temas relacionados con Haití, el envío de tropas kenianas y ayudas para el país caribeño.

El presidente y la primera dama, retornaron a Washington DC en mayo de este 2024, donde recibió el premio Chairman’s Award for Leadership in the Americas y participó como orador en la 54 Conferencia Anual de Washington sobre las Américas.

El segundo viaje fuera de compromisos gubernamentales volvió a suceder en el país norteamericano, en esta ocasión para la graduación de la universidad de su hija menor, Adriana. Este viaje tuvo lugar dos días antes de la celebración de las elecciones generales de mayo, regresando a suelo dominicano un día antes de los comicios.

En septiembre, regresó a Estados Unidos, donde fue el principal orador de la vigésima séptima conferencia anual del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), donde se debatieron los principales retos que enfrenta la región en la actualidad, refiriéndose en su discurso a Venezuela y Haití.

Abinader presenta su propuesta de reforma constitucional en conferencia anual de la CAF Lea también

Costa Rica

Este país centroamericano es una de las pocas naciones que Abinader visitó en más de una ocasión, yendo un par de veces a la capital costarricense, San José, durante el 2022.

La primera ocasión fue para reunirse con sus homólogos de Panamá, Laurentino Cortizo Cohén, y el entonces mandatario de Costa Rica, Carlos Alvarado Quezada, por la tercera Cumbre de Alianza para el Desarrollo en Democracia.

Allí abordaron tópicos de índole económicos, político y de negocios con el objetivo de avanzar y concretar acciones en materia de diálogo, cooperación, comercio e inversión.

En ese viaje fue acompañado por los ministros de Hacienda, Jochi Vicente; de Industria, Comercio y Mipymes, Víctor “Ito” Bisonó; Álvarez y Beltrán.

En cambio, su segundo viaje a San José, este para asistir a la toma de posesión de Rodrigo Chaves Robles.

España

A España también la visitó un par de veces, siendo la primera ocasión justo antes de su viaje a Andorra, el 16 de abril del año 2021.

Esa vez agotó una agenda que consistió en reuniones separadas con los expresidentes del Gobierno de España, Felipe González y José María Aznar, el secretario general de la Organización Mundial de Turismo (OMT), Zurab Pololikashvili, y una audiencia con el Rey Felipe VI de España.

La segunda ocasión fue en la participación de República Dominicana en la Feria Internacional de Turismo (Fitur 2022), con Abinader considerando la misma como “exitosa y altamente beneficiosa” por la cantidad de negocios que se alcanzaron.

Luis Abinader junto a los reyes de España, Felipe VI y Letizia, quienes visitaron el stand de República Dominicana en la apertura de Fitur 2022.

Panamá

A Panamá asistió en octubre de 2021 para reunirse con Cortizo Cohén y Carlos Alvarado para tratar temas regionales, aduanales, comerciales, migratorios y de seguridad.

El referido encuentro presidencial se llevó a cabo bajo el marco de la Alianza para el Fortalecimiento de la Institucionalidad Democrática, formalizada por los tres países en septiembre pasado, en el marco de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Regresó a este país a finales de junio de este año, para la toma de posesión del presidente, José Raúl Mulino Quintero, donde sostuvo encuentros bilaterales con el recién electo.

Argentina

El presidente Abinader viajó a Argentina.

Durante marzo de 2022, viajó a Argentina para reunirse con el entonces mandatario de ese país, Alberto Fernández, además de otros encuentros.

Luego, la comitiva dominicana fue a un almuerzo en la Casa Rosada, sede del Gobierno local, donde también se llevará cabo la firma de varios acuerdos entre los dos países. También visitó el Congreso Nacional, donde se le hizo un reconocimiento.

Como resultado de esta visita, Abinader anunció se concretaron tres acuerdos, que giran en torno a temas como hidrocarburos, producción de uvas, así como salud y medicina.

En enero de 2023, volvió Argentina para participar en la Cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos (Celac), donde también tuvo una participación.

Chile

Tras agotar esas actividades en Argentina, emprendió hacia Santiago de Chile, donde se reunió con el expresidente chileno, Sebastián Piñera Echenique y su esposa, la primera dama Cecilia Morel, en el Palacio de La Moneda.

Luego se trasladó a la sede del Congreso Nacional chileno, en Valparaíso, para la juramentación del presidente Gabriel Boric Font.

En ambos casos, Abinader fue acompañado en este viaje por Arbaje, y el presidente de la Refinería Dominicana de Petróleo, Leonardo Aguilera.

Colombia

En 2022, el mandatario se dirigió a Colombia para asistir a la toma de posesión del actual presidente Gustavo Petro.

A esta actividad, fue en compañía de su hija mayor, Esther Abinader, donde participó también en encuentros con privados con el presidente saliente, Iván Duque y Petro.

Inglaterra

En mayo de 2023, el mandatario dominicano arribó hasta Inglaterra, Londres, para participar en la coronación del rey Carlos III y la Reina Consorte Camila.

A este acto, Abinader estuvo en compañía de su esposa, la primera dama Raquel Arbaje, participando en un desayuno que ofreció la familia real británica, así como en un almuerzo organizado por el Ministerio británico de Exteriores.

Guyana

La visita del jefe del Estado dominicano a Guyana ocurrió en abril de 2023, cuando acudió la inauguración de la embajada dominicana en Georgetown y se reunió con el presidente guyanés, Irfaan Ali.

Además de la inauguración de la visita, el gobernante sostuvo reuniones con la diáspora en Guyana.

El objetivo de la visita se versó en fortalecer los lazos bilaterales en varias áreas de desarrollo entre ambos países.

Belice

Otra de las salidas al extranjero ocurrió el 26 de junio de 2023, en esa ocasión a Belice, donde participó en la LVll Cumbre de Jefes de Estados y Gobierno del SICA.

Durante este encuentro participó en una recepción de experiencia cultural ofrecida a los jefes de Estado y de Gobierno, ministros de Relaciones Exteriores e invitados especiales, en la cumbre y en un almuerzo, retornando al país al día siguiente de su salida, el 27 de junio.

Bahamas

En junio de 2023, el mandatario dominicano visitó Bahamas, donde participó en la reunión de los países de la Comunidad del Caribe (Caricom) y también se reunió con la diáspora en esa nación.

Abinader a su llegada a BahamasPresidencia de la República

Bélgica

El 16 de julio de 2023, Luis Abinader llegó a Bruselas, Bélgica, donde tuvo presencia en la II Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños y la Unión Europea de jefes de Estado y de Gobierno, uno de los principales foros de diálogos y cooperación entre Europa y los Estados de América Latina y el Caribe.

En esta visita se reunió con la diáspora dominicana en Bélgica, así como encuentros bilaterales con Ilan Goldfajn, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y Sergio Díaz Granados, presidente Banco de Desarrollo de América Latina (CAF).

Retornó al país el 19 de julio.

Cuba

Los registros periodísticos señalan el 14 de septiembre de 2023 como la primera ocasión en la que Abinader visitó Cuba, siendo esta para participar en la Reunión del Grupo de los 77 y China.

En esta ocasión, pronunció un discurso ante la asamblea que se llevó a cabo en el Centro Internacional de Conferencias de La Habana.

Italia

A menos de una semana ser reelecto presidente, en compañía de su familia, participó en una visita oficial al papa Francisco, en el Vaticano, Italia. Este viaje fue propicio para que el gobernante tomara unos días libres junto a su esposa e hijas.

Luis Abinader y el papa Francisco

Portugal

Seguido de su viaje a Italia, Luis Abinader partió hacia Lisboa, Portugal, para continuar su recorrido de visitas oficiales por Europa, donde sostuvo encuentro con su homólogo, Marcelo Rebelo de Sousa y con delegaciones del país.

Suiza

En junio de este año estuvo en Suiza, participando en la cumbre de Suiza cuyo objetivo es “inspirar un futuro proceso de paz” en Ucrania, en la que hicieron presencia jefes de estados de más de 90 países.