Danilo Medina dice quitarle cesantía a trabajadores sería un retroceso

El expresidente Danilo Medina, manifestó que la eliminación de la cesantía a los trabajadores a través de una reforma laboral, que se discute en el Congreso Nacional, sería quitarle los derechos adquiridos.

Aseveró que por estas razones esta reforma no se realizó durante su gestión de gobierno, que se extendió por ocho años.

“Los trabajadores tienen derechos adquiridos y no quieren perderlo, por eso esa reforma no se hizo en mi Gobierno, porque no podíamos tocarle a los trabajadores la cesantía y los demás derechos que tienen consignados en el Código de Trabajo, quitárselo sería retroceder”, expresó el también presidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

Danilo Medina habló en San Cristóbal a los medios de comunicación, tras encabezar una asamblea del PLD en el municipio cabecera de la provincia.

Allí detalló que junto al secretario general, Johnny Pujols, y miembros del Comité Político, realizará estos encuentros en todo el territorio nacional.

Recordó que el recién celebrado X Congreso del PLD ordenó que toda la dirección del partido debe estar en contacto permanente con las bases del partido.

“El secretario general, el compañero Johnny Pujols y yo, decidimos caminar juntos el país y estamos hoy en San Cristóbal, el sábado estaremos en San Pedro de Macorís y el jueves en Monseñor Nouel", precisó.

"El PLD sale de los locales y va para la calle", declaró Danilo Medina, quien también anunció que irá a medios de comunicación radiales y televisivos.