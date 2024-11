La cesantía mantiene trancada la reforma del Código Laboral

El sector sindical en pleno sintió ayer un torbellino con la posición del sector empleador para que, a pesar de haberse logrado un consenso en el 98% de los temas de la reforma laboral, el proyecto no sea aprobado sin que se incluyan los temas pendientes, entre los que está el de la cesantía.

El presidente del Consejo Nacional de Unidad Sindical (CNUS), Rafael-Pepe-Abreu, llamó a Listín Diario para advertir que si algún congresista osa introducir la cesantía en el proyecto de reforma laboral que está en el Congreso, “despertarán a un gigante dormido” y de inmediato convocarán a una huelga general que dará al traste con la paz social.

El tema de la reforma laboral fue explicado ampliamente por el ministro de Trabajo, Luis Miguel De Camps, en el desayuno de Listín Diario, donde dijo que el sector tripartito (Gobierno, sindicatos y empresarios) habían alcanzado un consenso del 98% de los temas dentro del Consejo Consultivo del Trabajo).

De Camps, explicó que el tema de la cesantía no está en el proyecto que está en el Congreso, porque la decisión fue llevar un proyecto conteniendo los consensos y la cesantía no fue parte de esto.

La cúpula empresarial, representada por el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) reiteró en una carta enviada al ministro De Camps que el proyecto no debe ser aprobado sin abordar esos temas pendientes.

De hecho, una delegación empresarial irá el miércoles al Congreso a validar sus planteamientos.

Reacción sindical

Al respecto, Pepe Abreu recalcó que tal como dijo De Camps, hubo consenso en más del 90% de los temas planteados en el CCT. Sin la cesantía.

Abreu afirmó que todos los dirigentes de sindicatos llamaron al CNUS para que haya una reacción a la postura del empresariado.

Explicó que el lunes 26 de agosto el presidente Luis Abinader convocó a los empresarios, al ministro de Trabajo y a los sindicatos a la rueda de prensa La Semanal para ese día anunciar el acuerdo al que se había arribado luego de discusiones de dos años y medio en este Gobierno, sobre la reforma al Código Laboral.

Sostuvo que el Presidente Abinader les pidió a los tres sectores llegar una hora antes y los recibió de forma separada, comenzando con los sindicalistas, a los que les informó que tenía el conocimiento de que se había llegado a un consenso en más del 90% de los temas y preguntó el origen del disenso.

Abreu señaló que su respuesta al mandatario fue que desde 2010, el tema de disenso es la cesantía y que por ese tema ya van cuatro períodos de gobierno sin una solución.

Informó que la posición del empresariado fue que el anuncio fuera pospuesto hasta que se lograra un acuerdo sobre los temas pendientes y que, sobre esto, los sindicatos explicaron que no habrá acuerdo porque la cesantía es un tema innegociable.

“Es que el movimiento sindical no va a aceptar cambios, ni modificaciones a la cesantía”, enfatizó al precisar que esas mismas palabras le dijeron al Presidente Abinader, ya que están convencidos que ese tema data de once años y si se dura once años más, “tampoco habrá acuerdo”.

Explicó que lo peor que pudo haber pasado habría sido que el Presidente pospusiera la rueda de prensa en el Palacio, con la prensa presente.

Abreu señaló que el Presidente anunció por tanto el sometimiento al Congreso Nacional del proyecto de reforma con los artículos consensuados y precisó que los no consensuados se quedarían para otra reforma, luego de reunirse con los empresarios.

“Lo que estamos es …advirtiendo al Senado, a los senadores, que ese artículo 80, que es la cesantía, no fue en esa reforma y, como no fue, no lo pueden introducir los empresarios, ni nosotros, porque no tenemos iniciativa legislativa y que el único que puede introducirlo es el Ejecutivo, que no lo hizo, o un senador o un diputado o un partido…los que tienen presencia en ese Congreso”, indicó.

En ese contexto, el presidente del CNUS, organismo que agrupa a todas las representaciones sindicales del país, advirtió que el diputado, el senador o el partido que introduzca la cesantía cargarán con la responsabilidad de las implicaciones de la paz social y laboral en el país. “Es lo que estamos diciendo”, agregó.

Manifestó que nadie, ningún sector debe inventar y pretender sorprender a la opinión pública con una acción de ese tipo, porque no va a ser tolerado.

Abreu recordó que el movimiento sindical es pacífico, ordenado y no confronta, ni hace marchas ni acciones de violencia, pero recalcó “que no despierten a un gigante dormido”, porque la cesantía tiene una connotación muy impactante en todos los trabajadores, ya que afecta a los que limpian el piso y el baño, a los altos medios y también a las altas gerencias.

El presidente del CNUS dijo que en caso de que un legislador intente introducir la cesantía, el sector sindical llamará al siguiente día a una huelga general.

“Convocaremos a todos los sectores populares de la sociedad y reeditaremos los métodos de lucha que teníamos en el 90”, manifestó al precisar que sería en el Congreso que pudiera ser introducido en ese escenario, pero ninguno ahí es loco y son de los tres partidos mayoritarios y conocen la responsabilidad que implica intentar una acción de ese tipo.

La cesantía laboral, está incluida en el artículo 80 del Código de Trabajo de República Dominicana. Hasta el momento es el único recurso que tienen los trabajadores como compensación al momento de ser excluido de su trabajo por el empleador.

Empresarios irán el miércoles al Congreso

Representantes empresariales visitarán el miércoles el Congreso Nacional, donde reiterarán su planteamiento que, no ha cambiado, y no se trata de eliminar la cesantía, sino de abordar diferentes opciones, como limitar el plazo de años, que ahora es ilimitado y se está en un mundo cambiante, con altas rotaciones laborales.

El Conep, en una misiva enviada al ministro de Trabajo, Luis Miguel De Camps, manifiesta preocupación porque el proyecto no ha sido consensuado por el empresariado.

Enfatizan los gremios empresariales del Conep, la Confederación Patronal Dominicana (Copardom); las asociaciones de Industrias (AIRD); la de Hoteles y Turismo (Asonahores); la Dominicana de Zonas Francas (Adozona); la Comerciantes e Industriales (ACIS), la Nacional de Jóvenes Empresarios (Anje), la Confederación Dominicana de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Codopyme), y la Organización Nacional de Empresas Comerciales (ONEC), que el proyecto que está en el Congreso no fue consensuado con el empresariado.

Las entidades empresariales afirman que el proyecto de ley no está listo y que su posición la fundamentan en tres planteamientos: Revisar el proyecto para refleje lo que fue consensuado en el CCT, consensuar los aspectos faltantes para lograr una verdadera actualización del código.

Y, sobre el ambiente que se ha generado por la presentación simultánea de varias reformas.

Como primera observación, los gremios empresariales señalan que la redacción del proyecto debe ser mejorada y, “otras, no reflejan los acuerdos logrados”.

Segundo, creen “imperante” consensuar los temas pendientes para así lograr una verdadera transformación del marco vigente.

“Especial atención queremos llamar sobre el tema de la cesantía”, señalan.

La carta

El empresariado explica al ministro De Camps en la carta, que el sector empleador ha experimentado una progresiva evolución, pero no ha variado su convicción de que el modelo actual (cesantía) genera incertidumbre, resta competitividad, ni tampoco es efectivo en la protección e indemnización de los trabajadores.