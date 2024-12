¡Buenas noticias! Don Emilio tendrá su cédula

Tras reportaje del LISTÍN DIARIO, la Junta Central Electoral (JCE) acudió hasta el distrito municipal de La Cuaba, en Pedro Brand, para iniciar el proceso de cedulación con don Emilio Correa, un centenario que carece del documento actualizado.

Un equipo del órgano electoral, encabezado por el director nacional de cedulación, Américo Rodríguez y Aníbal Marte, del departamento de Inspectoría de la JCE, se dirigió hasta la casa de don Emilio, para conocer la situación del envejeciente.

Estos indicaron a reporteros de este diario, que don Emilio no tiene acta de nacimiento y porta la denominada “cédula azul”, primer documento de identidad que ha sufrido dos modificaciones y para los fines no tiene validez, añadiendo que para obtener un nuevo documento, necesita del acta de nacimiento.

“Estamos haciendo una investigación a través de otros parientes a los fines de buscar el acta de nacimiento del señor, porque él no tiene ningún tipo de datos de su registro de nacimiento, la cédula tampoco nos ofrece registro de nacimiento del señor que sería la base para que el pudiese tener una cédula”, manifestó Aníbal Marte.

Indicaron que desde el órgano intentarán obtener su registro de nacimiento y de no ser así se van a amparar en la resolución 45, expedida en 2008, que da la posibilidad de hacer un registro de nacimiento de declaración tardía a personas mayores de 60 años y así otorgarle el documento actualizado al envejeciente que asegura tener 107 años.

“A ese señor se le va a dar un tratamiento muy acelerado a su caso al igual que otros casos que hemos detectado en la misma zona que le estamos dando el mismo tratamiento”, indicó respecto, al tiempo que tomará que finalmente don Emilio tenga su cédula y así poder acceder a servicios básicos como un seguro médico.

Agregaron que harán acciones para identificar casos que están en la misma situación en el municipio, para desde la Junta identificar el procedimiento viable para darle respuesta a la situación.

“En lo adelante realizaremos una serie de trabajo de manera conjunta que el ingeniero Américo tendrá a bien coordinar de conformidad a lo que le establezca la institución para detectar casos similares en esa comunidad para darle la atención debida”, manifestó Marte, afirmando que es prioridad de la JCE que todos los dominicanos porten su cédula de identidad y electoral.

EL CASO

A sus 107 años, don Emilio carece de su cédula de identidad, lo que lo mantiene de espaldas a un seguro de salud o una pensión solidaria.

“Viviendo como los animales indigentemente aquí, todas esas cosas yo sé que se necesitan mucho, pero aquí en el campo se descuidan muchas cosas”, manifestó Emilo.

Aseguró que su cédula se dañó y luego que dejó de trabajar la tierra y se enfermó, portar el documento se fue descuidando así como quedando en el olvido del Estado.

“La cédula mía se dañó, según yo me senté que deje de estar andando hace mucho que estoy sin cédula y como yo me enfermé y ya uno viejo que no va a parte, se fue descuidando y descuidando”, contó a reporteros de LISTÍN DIARIO.