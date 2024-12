Cámaras de seguridad del CCR La Isleta Moca llevan 12 años fuera de servicio

Desde el año 2012, las cámaras de vigilancia del Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) La Isleta Moca, en la provincia Espaillat, no funcionan.

La denuncia fue realizada por el activista social Juan (Guanchi) Comprés, quien calificó de negligencia el hecho de que por aproximadamente 12 años este Centro de Corrección y Rehabilitación no cuente con un sistema de vigilancia funcional.

“Es inaceptable que en un centro correccional, donde se deben garantizar las medidas de seguridad más estrictas, las cámaras no estén funcionando. ¿Qué sucederá si ocurre una desgracia y no hay grabaciones que permitan esclarecer los hechos? ¿Cómo vamos a garantizar la seguridad de todos si no podemos contar con un sistema de vigilancia básico?”, estableció Comprés.

El dirigente comunitario y líder del grupo Los Peregrinos, exigió la intervención y acción inmediata de las autoridades, ante esta situación que representa no solo un riesgo para la seguridad de los internos, sino también del personal.

HALLANAMIENTOS REALIZADO AL CENTRO

Se recuerda que en marzo del presente año se realizaron varios allanamientos a este Centro de Corrección y Rehabilitación. Durante los operativos fueron halladas varias porciones de drogas, decenas de armas de fabricación casera como cuchillos y otros objetos cortopunzantes, y numerosos celulares.