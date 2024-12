Santiago promueve feria de adopción canina

“Yo vine a buscar una compañera. Yo tenía una perrita similar a esta, y desde que la vi me dije esta es”, contó Carmen Bueno con una sonrisa, mientras carga a su perra ‘Vaquita’ que acaba de adoptar.

La Alcaldía de Santiago ha realizado este sábado la primera Feria de Adopción Canina en el Parque Central, con el objetivo de conseguir un hogar a todos los perros que han sido rescatados en la calle.

Las personas tuvieron la oportunidad de llevarse una mascota a casa solo con presentar su cédula y llenar el formulario de “compromiso y cuidado animal”.

FeriaListín Diario.

“Yo como directora estoy comprometida en cada formulario chequear las direcciones de los adoptantes para visitar el perrito y verificar que esté apto para vivir con esa familia. De no estar apto, nosotros lo regresamos a la alcaldía”, expresó la directora del Departamento de Protección Animal de la Alcaldía, Rebeca Mañe.

La alcaldía, de acuerdo a la directora, tiene un mini refugio con capacidad para unos 50 perros, de los cuales en esta feria se pusieron alrededor de 20 en adopción.

El plan es volver a conseguir 20 perros adicionales, para hacer la actividad cada tres o cuatro meses, y así disminuir los perros callejeros en Santiago, según explicó Rebeca.

“Es necesario que la persona tenga consciencia de que el animal es un ser vivo y que no lo maltrate, siempre pendiente a su alimentación y salud”, dijo la directora.

Perro como compañía

“Yo tenía un perrito chihuahua y se me murió hace poco tiempo, entonces yo quería adoptar a otro, no para llenar su vacío, sino como una forma de yo recordarlo a él, dándole hogar a otro. Me siento feliz, ya encontré lo que buscaba y ya se va conmigo para la casa”, indicó una de las asistentes.

“Yo vine aquí con Chloe con la que ya llevo 3 años, a buscar otra para que le haga compañía, Vaquita ahora va a tener un buen hogar con un patio amplio”, manifestó otra persona que también asistió a la feria.

Cachorra abandonada

“Lluvia fue dejada en una cajita en la entrada de la veterinaria”, contó la doctora Ada Frías.

Su nombre peculiar proviene de la condición climática que había ese día donde la encontraron por sus gritos en una cajita bajo la lluvia.

La perrita mestiza llegó a ellos como a los dos meses; desde su llegada ha formado parte de la veterinaria, contando ya con nueve meses.

La cachorra es enérgica, está vacunada y castrada. Frías explicó que ya es tiempo de que los cachorros tengan su propia familia porque no es justo que su hogar sea una veterinaria.

La feria estuvo abierta público desde las 9:00 de la mañana hasta las 5:00 de la tarde del sábado.