Poco flujo de consumidores por el Black Friday en RD; dicen no ven diferencias en los precios

En la avenida Duarte y en las principales tiendas del Distrito Nacional se observó poco flujo de clientes durante las primeras horas de este Viernes Negro.

Los descuentos van desde un 10 % hasta un 20 % por ciento de descuento dependiendo de los artículos, de acuerdo a los establecimientos visitados por reporteros de este diario.

De las personas que se dieron cita en los comercios algunos manifestaron sentirse satisfechos con las ofertas, mientras que otros dijeron no ver diferencia en los precios.

"Yo no compro por motivo del Viernes Negro, pero si le ponen un cariñito yo tampoco me quejo. Vine a comprar un frízer que antes estaba en RD$34,000 y pagué RD$31,000, así que no me quejo", expresó Kiury, uno de los consumidores.

Mientras que una señora, quien prefirió omitir su nombre, dijo ser comerciante en el interior y aseguró que los precios continúan igual de altos, y que hoy han subido "ligeramente" en algunos de los artículos que ella acostumbra a comprar.

Comerciantes de tiendas establecidas expresaron que "empezaron flojos en la mañana, pero ya ha ido subiendo", refiriéndose a la concurrencia de los consumidores en el lugar.

Durante el recorrido por la Duarte y comercios del Distrito Nacional se notó el despliegue y la movilización de agentes policiales.

El teniente coronel Richard del Rosario manifestó "que desde antes de ayer y ayer se ha desplegado un equipo de policías preventivos en las principales arterias comerciales, como la Duarte, la José Martí y zonas aledañas para mantener el control de la seguridad".