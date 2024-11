Madre de menor desaparecido lo busca con ansias desde agosto

Dalouloune Joseph se encuentra desesperada, ya que desde agosto pasado no ha dado con el paradero de su hijo de 13 años, Felisone Joseph, quien una noche de ese mes salió de su hogar en Los Guarícanos, Villa Mella, en busca de una cuenta de Netflix donde su entrenador de softbol.

El menor, según la madre, fue visto por última vez en Barahona, donde permaneció en casa de un familiar por unos días, pero al este enterarse de que contactaron a su progenitora, abandonó el lugar.

“Yo lo llamé cuando veo que eran las 9:00 de la noche y no aparece”, cuenta la madre, quien precisa que el pequeño respondió al llamado con la expresión: “Yo vengo, mami”, pero ella insiste que lo continúa llamando y no recibe respuesta.

Joseph, un mes después, se dirigió a la Policía Nacional en busca de respuestas sobre el paradero de su pequeño.

“Un familiar fue quien me dijo que lo vio en Barahona, pero yo nunca pude comunicarme con él. Ya no está con la familia que tiene en Barahona porque traté de comunicarme con ellos, pero me dicen que lo han visto”, explicó la madre entristecida por la ausencia de su pequeño.

La madre mencionó que el niño de 13 años no había presentado acciones sospechosas en el hogar o intenciones de fuga. “Él no me había presentado señales de querer fugarse y tampoco había discutido conmigo; estaba todo bien en la casa”, añadió.

Pese a las insistencias de Joseph, el menor no ha contestado sus llamadas ni mensajes de texto.

“Lo he llamado y me sale apagado, pero hace unos días lo llamé y no me aparecía apagado, pero no me tomaba las llamadas y le envié un mensaje de texto, lo vio, pero no me contestó”, agregó Joseph con desesperación.

Lo más reciente que sabe la madre de su hijo es que estuvo en casa de una prima paterna donde permaneció por una semana. “Cuando su prima le dijo que fue a hacer solo, él dijo que su madre lo mandó por unos días y después se fue donde un supuesto tío, pero nunca llegó porque cuando llamé me dijeron que no estaba allá”, contó.

Luego, una amiga se comunicó con la señora para contarle que vio al menor. “Ella lo vio por el pueblo de Barahona; al no saber de lo que pasó, no se quedó con él”, agregó la madre, angustiada por la incertidumbre.

Joseph expresó que irá en los próximos días a la provincia Barahona para reportar como desaparecido al menor, a fin de que este pueda saber que lo buscan y regrese a la casa.

Si usted logra encontrar a Felisone Joseph, se puede comunicar al teléfono 809-352-9737, ya que su madre lo espera.