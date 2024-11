Residentes de La Zurza reclaman servicio de agua

Los moradores de La Zurza se enfrentan diariamente a una crisis de agua. La falta de tuberías en el sector deja a la comunidad a la espera de que la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD) atienda el llamado del suministro de agua que han solicitado en repetidas ocasiones.

La situación los ha impulsado a buscar alternativas como la compra de tanques o botellones de agua y camiones que difícilmente llegan debido al mal estado de la calle.

Siendo una fuente natural para que las personas se abastezcan de agua en el río Isabela, este ha servido de sustento para aquellos que carecen del servicio y necesitan realizar sus necesidades de aseo en el hogar, al igual que duchar a sus hijos, pese a las contaminaciones que este posee.

“Aquí no llega el agua. En el fondo no hay tuberías; tenemos que comprarla, ya sea en tanques o cubetas que sacan del pozo para lavar, puesto que le hemos pedido al señor Fellito (Felipe Antonio) y al señor presidente que nos tomen en cuenta, ya que no tenemos agua y constantemente tenemos la calle llena de lodo y los niños cuando se van a la escuela se ensucian”, expresó Toribio de la Rosa, presidente de la junta de vecinos de La Zurza.

Otra afectada por la escasez de agua es Juliana Contreras, de 61 años, quien cada mañana se dirige al río Isabela para tomar agua y así ducharse, pero en ocasiones sus hijos prefieren dirigirse a un pozo de agua natural que se encuentra en el entorno.

“Yo no tengo agua y nunca me llega. Uno se desenvuelve con esa agua del río; a veces uno la carga o se baña en la poza”, manifestó Contreras, con disgusto por no contar con el líquido con el cual bañarse sin recurrir a largas caminatas diarias.

De igual manera, Yura de Paula, de 26 años, tiene tres hijos, y en ocasiones debe buscar dónde bañarlos, debido a la deficiencia de agua en la zona, y prefiere llevarlos calles más arriba a su residencia, donde afirmó que no carecen del líquido como en su entorno.

“Tengo que comprar botellones de agua o ir a La Zurza a buscar agua.Yo baño a mis tres niños con esa agua a la buena de Dios. A veces voy arriba, que ponen una manguera y los baño o en el pozo”, aseguró con tristeza por no contar con un lugar dónde asear a sus pequeños y recurrir a exponerlos a aguas contaminadas.

Habitantes expresan con descontento que continúan a la espera de las autoridades, quienes han hecho promesas, que no han cumplido. Los comunitarios mencionaron que otra problemática que les afecta es el descuido de las calles.