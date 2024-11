Casi 90 días después, La Vega sigue sin un alcalde definido

La tarde del jueves 15 de agosto el presidente Luis Abinader designó a Kelvin Cruz como el nuevo ministro de Deportes. Hasta ese momento, Cruz era el alcalde de La Vega; posición que ocupaba desde el 2020 y fue reelecto en las elecciones municipales de febrero, con más de un 70% de los votos y uno de los ediles más votados durante el proceso.

Tras la designación de Cruz como ministro de Deportes, la titularidad del Ayuntamiento de La Vega recayó sobre la vicealcaldesa Amparo Custodio; sin embargo, varios días después, la dirigente del partido Frente Amplio, anunciaba su renuncia indicando que los perremeistas habían votado “para que uno de ellos” estuviera en la alcaldía y no ella.

La decisión de Custodio llevó a que la alcaldía se quedará sin un titular y la renuncia se convirtiera en el tema que dominó los escaparates públicos durante los próximos días y mientras se debatía sobre si la figura del Presidente de la República podía o no designar un sustituto, durante una entrevista radial, la excandidata presidencial de Frente Amplio, María Teresa Cabrera, señaló que Custodio renunció por "presión política".

En búsqueda de resolución

Custodio no volvió a dar declaraciones y el PRM creó una comisión para determinar a quién pondrían en la alcaldía en sustitución de Kelvin Cruz y el nombre seleccionado fue el del diputado Agustín Burgos.

Sin embargo, la decisión de colocarlo no se llegó a tomar ya que tanto la oposición como varios juristas señalaban que el presidente Luis Abinader no podía colocar un reemplazo ya que no era lo estipulado en la ley o en la Constitución de la República.

Mientras los opositores le reclamaron a la Junta Central Electoral (JCE) que unas elecciones extraordinarias deberían ser convocadas, la alcaldía de La Vega comenzó a ser dirigida de manera interina por el secretario general, Joel Martínez.

A finales de octubre, el presidente de la JCE, Román Jáquez Liranzo, informó que el pleno se encontraba evaluando dos instancias con relación a la alcaldía del municipio de La Vega.

El presidente de la JCE indicó que a finales de agosto recibieron la instancia de Opción Democrática, a la que luego se adhirieron la gran mayoría de los partidos opositores, solicitando la realización de elecciones extraordinarias para determinar un nuevo alcalde en ese municipio; luego, a inicios de este mes, llegó una de un grupo de organizaciones de la sociedad civil solicitando la reinstitución de Amparo Custodio, argumentando que hubo violencia política en su contra.

"Ante dos instancias, el pleno está estudiando, valorando ambas, tomar una decisión de si las fusiona desde el punto de vista de la instrucción del proceso y avocarse efusivamente a decidir ambas solicitudes, en ese proceso es que nos encontramos", explicó el presidente de la JCE, quien no determinó un plazo para dar el fallo del pleno; sin embargo, un pleno que se encontraba en un proceso de reselección, no llegó a tomar una decisión.

Revocar renuncia

Tras ello, el Concejo de Regidores de la Sala Capitular del Ayuntamiento de La Vega realizó una sesión ordinaria en la que decidieron revocar la renuncia de Custodio y reinstaurarla como alcaldesa del municipio. Los regidores del oficialismo se basaron en que la Ley 176-07, en su artículo 36, plantea en su párrafo 11 que “corresponde al concejo municipal conocer acerca de las vacantes que se produzcan en los cargos de sindico/a, vicesindico/a y regidor" pero los de la oposición se marcharon del lugar.

Luego de esa decisión de los regidores oficialistas, los partidos opositores comenzaron a calificar de “improcedente” la misma; una de ellos fue La Fuerza del Pueblo, que criticó que ahora la Sala Capitular, pese a que no tiene facultad para ello, pretendan revocar la renuncia de Custodio y designarla como alcaldesa, además de nombrar un vicealcalde, que actualmente es regidor, “lo que constituye un absurdo”.

La Fuerza del Pueblo pidió por medio de un comunicado de prensa que Custodio se abstenga de asumir el cargo, “pues estaría usurpando funciones”.

“Hacemos un llamado al respeto de la Constitución, de la ley y de la voluntad del pueblo de La Vega”, manifestó Ignacio Ditrén en representación de FP.

En ese mismo sentido el regidor de la Fuerza del Pueblo, Fernando Sánchez, señaló que los regidores ya han cumplido con el mandato de la Ley 176-07, conociendo la renuncia de Amparo Custodio, por lo que ahora “no tiene sentido ni base legal que se quiera volver atrás, cuando la ley no dispone este procedimiento”.

Por igual, Opción Democrática considera que el Concejo de Regidores no tiene la facultad de revocar la renuncia que la misma había dado a conocer en agosto, lo que llevó a que en cumplimiento con la ley 176-07, la Sala Capitular designara temporalmente al secretario general como alcalde interino de este municipio.

El partido reiteró su llamado a realizar unas elecciones extraordinarias en La Vega como único mecanismo legítimo para salir de la crisis institucional en la que se encuentra este ayuntamiento.

Mientras que el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) calificó de "chapucería inaceptable" la decisión al considerarla una maniobra ilegal e ilegítima por parte del Concejo de Regidores de La Vega. En un comunicado, el PRD propuso como solución la celebración de elecciones complementarias en esa demarcación.

Entre todas esas declaraciones, Custodio ni María Teresa Cabresa, ni el Frente Amplio, han expresado sus pareceres con relación a la decisión de la Sala Capitular y las criticas de la oposición política.

¿Cerca de una decisión?

Con el pleno de la JCE repuesto casi en su totalidad, con la inclusión de Hirayda Fernández Guzmán como miembro titular en sustitución de Patricia Lorenzo, la institución podría tomar una decisión con relación a las dos instancias del que tienen en su poder.

Entre el 15 de agosto y este domingo 10, son 87 días en que los munícipes de La Vega no tienen claridad sobre quién es el titular de su cabildo.