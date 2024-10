El COE alerta sobre lluvias en RD: Estamos hablando de un fin de semana largo, no se descuiden...

El general Juan Manuel Méndez, director del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), exhortó a los ciudadanos de República Dominicana a estar alerta ante las lluvias que se esperan para el fin de semana, que además es feriado por del Día de la Constitución.

“Estamos hablando de un fin de semana largo, no se descuiden, al momento de desplazarse hacerlo con mesura. También leer el informe del Indomet. En virtud de las lluvias que se esperan, repito, no puede haber descuido porque tenemos varios días con alerta puesta en el país y alerta de gran significado”, expresó Méndez durante la rueda de prensa del COE en conjunto con Indomet y otros organismos de protección civil.

El general fue enfático en advertir que la acumulación de lluvias de días anteriores ha dejado los suelos saturados, lo que aumenta el riesgo de inundaciones y deslizamientos de tierra.

“La población no debe descuidarse, tenemos suelos saturados y se esperan más lluvias. Con la naturaleza no hay control, siempre se los he dicho”, recalcó.

Méndez dijo que la mejor manera de prevenir desastres es escuchando las alertas y recomendaciones de las autoridades.

“Hemos visto lo que pasó en España y nos unimos al dolor que embarga a ese país, pero para nadie es un secreto lo que les acabo de señalar, que con la naturaleza no hay control de las situaciones que puedan originarse. La forma en la que podemos evitar y prevenir es escuchando”, enfatizó.

Reiteró la necesidad de mantener la vigilancia y la cautela.

“No puede haber descuido, se lo estamos diciendo a ustedes, los medios, para que sensibilicen a la población”, indicó.