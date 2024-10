Analizarán en PUCMM el uso de la IA en las estrategias de comunicación corporativa

La Escuela de Comunicación del Campus Santo Domingo de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) celebrará la cuarta Jornada de Comunicación Corporativa, un evento gratuito que reunirá a expertos de la comunicación para abordar cómo las empresas e instituciones del país están utilizando la Inteligencia Artificial (IA) en sus estrategias de comunicación corporativa.

Entre charlas, paneles y conferencias magistrales, en esta Jornada se presentará casos de éxito de compañías que hoy utilizan la Inteligencia Artificial para impulsar estrategias innovadoras, como el Grupo Universal y el Banco Popular, Banreservas, APAP entre otros.

El evento se desarrollará este miércoles 30 y jueves 31 de octubre, en el piso 12 del edificio Monseñor Agripino Núñez Collado, ubicado en la avenida Simón Bolívar, esquina Abraham Lincoln.

La Inteligencia Artificial está revolucionando la comunicación corporativa. En esta jornada, queremos mostrar cómo puede integrarse de manera efectiva en las estrategias de las organizaciones, sin perder de vista que el componente humano sigue siendo indispensable en este proceso”, explicó la directora de la Escuela de Comunicación, doctora Ana Bélgica Güichardo.

Entre los expertos que compartirán sus experiencias de éxito empresarial, se encuentran Andrés Mauricio Heredia Guerrero, director de Arquitectura e Innovación de Grupo Universal, quien disertará la conferencia magistral, “Impacto y tendencias de la IA en la comunicación corporativa”, como parte del acto de inauguración, este miércoles 30 de octubre.

Durante el segundo día, jueves 31, la directora de Comunicaciones de la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (OGTIC), Rosaily Rodríguez, disertará la charla “Inteligencia Artificial y Gestión de datos: transformando la innovación en valor público”.

Además se presentará el panel “Herramientas o medios de IA implementados en comunicación corporativa e institucional en RD” con los panelistas Ivanna Read, segunda vicepresidenta de Comunicación y Reputación Corporativa de la Asociación Popular de Ahorros y Prestamos (APAP); Jenny de los Santos, gerente de comunicación digitales para filiales de Banreservas, y Wilson Betances, conocido como Gnomico, director ejecutivo de NEXA, una empresa de soluciones empresarial con inteligencia artificial.

La conferencia “Blindaje de la imagen y la transparencia en tiempo de la IA”, estará a cargo de Yerena Álvarez, directora de cuentas en Newlink Dominicana. En este segundo día se ha preparado un espacio de networking titulado “El rincón de la IA en la comunicación corporativa”, además, los estudiantes de la PUCMM presentarán en formato de pitch, las tesis sobresalientes en el área de Comunicación Corporativa.

La conferencia “Casos de éxito implementados en comunicación corporativa utilizando la IA” estará a cargo de Sonia Mordán, gerente de la División de Comunicaciones Corporativas, de Banco Popular, y Pablo Lantigua, gerente de la División de Medios Digitales, del Banco Popular.

Esta cuarta edición cerrará con las premiaciones a las mejores prácticas de comunicación corporativa instrumentadas con herramientas de inteligencia artificial en el mundo empresarial.

Este evento, creado y organizado por la PUCMM en su cuarta edición, cuenta con el patrocinio de importantes empresas y entidades, como Grupo Universal, Banco Popular, Banreservas, Asociación Popular de Ahorros y Préstamos, CEPM-Consorcio Energético Punta Cana-Macao, Newlink Dominicana, Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos, País Político, How to be Brand, Planeta Azul, Grupo Ramos y EGE Haina, entre otros.

Los interesados pueden consultar las informaciones y registrarse en estos enlaces:

-Portal de la Jornada.

https://jornadadecomunicacioncorporativa.com/

-Inscripción. https://docs.google.com/forms/d/1k67lVibbQP5jcsNQEC0wo1gf-6-m-unm5H-UZwZfSlg/viewform?pli=1&pli=1&edit_requested=true