Danilo y Johnny Pujols, muchísima veteranía y juventud en el X Congreso del PLD

Los aplausos retumbaron en el Pabellón de Karate del Centro Olímpico. Jaime David Fernández se acerca al micrófono, y con su tono de voz inconfundible da victorioso a Danilo Medina que con el 66.33 por ciento, lo que le mantiene en la presidencia del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

En tanto que un representante de liderazgo juvenil, Johnny Pujols, obtuvo la anhelada silla del secretario general.

Fue un proceso que inició a las 10:40 de la mañana de un domingo caluroso. Una vez juramentados los miembros del Comité Central, estos acudieron a las urnas para definir 41 puestos del Comité Político y las posiciones que ahora ocupan Medina y Pujols.

Los abrazos arroparon al nuevo secretario general, que con firmeza se acercó a Listín Diario para establecer la ruta de trabajo en la que se embarca el partido morado, en busca de la “reconstrucción y refundación”, además de “garantizar la unidad”.

“Disciplina, formación y organización: tres pilares sobre los que el PLD siempre se sustentó y a los que definitivamente tiene que regresar”, dijo Pujols al Listín tras ser juramentado, sobre la ruta a seguir en lo adelante.

En los comicios del domingo, el reelecto presidente del PLD obtuvo un total de 882 votos de los miembros del comité central, mientras que Francisco Domínguez Brito, el único que le adversó, sacó 428 sufragios.

En la secretaría general las cosas fueron más parejas: Pujols se midió contra de Yvan Lorenzó y José Dantes, quienes quedaron con el 36.34% y el 17.48% respectivamente, frente al 46.11% que le otorgo la victoria a Pujols. En votos, se expresó de la siguiente forma: Pujols 604; Lorenzo, 476 y Dantés 229.

Esta es la fase final del X Congreso Reinaldo Pared Pérez de la organización morada y amarilla, que verá el cierre de este proceso el próximo 17 de noviembre cuando Danilo Medina les tome juramento.

Danilo y la rehabilitación

Una vez concluida la fase de elección de autoridades del Congreso Ordinario que reeligió a Danilo Medina como presidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), el exmandatario fue abordado por los medios respecto a las declaraciones de Luis Abinader sobre negociaciones para habilitarle en un posible retorno al ruedo proselitista.

“Yo nunca he hablado con el Partido Revolucionario Moderno para que me rehabiliten”, respondió Medina. “Y no es verdad que el presidente Abinader es el único en ponerle un candado a la Constitución, el primero fui yo”, agregó.

Las palabras de Abinader se produjeron en la proclama a la reforma constitucional de este domingo, mencionando que “quien ya fue electo en 2016 tampoco podrá volver a postularse”, una oración que no necesita de aclaraciones para entender que corresponde a Medina.

Guarocuya Félix pone voz a renovación

Otro de los favorecidos en sus aspiraciones fue Guayoruya Félix, que en sus palabras siempre mantuvo presente a la “renovación” como fruto de esta reflexión interna y lo que conducirá a una “oposición firme y sensata”.

“Siempre que hay congreso indica una cierta renovación, por lo tanto cuando hay una renovación, que puede ser mucho más amplia o parcial, permite que la gente tenga una nueva ilusión”, pronunció el exdirector de Impuestos Internos.

Afirmó que el congreso había transcurrido con cerca del 86 por ciento de los militantes con derecho a voto acudiendo a las urnas, lo que catalogó como un proceso organizado y sin traumas.

Mientras que en lo adelante el partido debe asumir una oposición basada en las ideas. “Una oposición mucho más firme, de propuestas y al mismo tiempo sensata, porque la sociedad dominicana si algo ha aprendido es que tenemos la capacidad de poder negociar entre los diferentes sectores en busca de la paz social”, indicó el político.

Andrés Navarro acepta críticas

Si una apreciación colectiva define la debacle que atraviesa el PLD es la “desconexión” con el electorado, lo cual acepta el exministro Andrés Navarro e indica que renovaciones a los estatutos organizacionales buscan corregir esa etiqueta.

“En este congreso se evaluaron situaciones como esas y se hicieron una serie de ajustes a los estatutos para lograr mayor sintonía y vínculo orgánico entre el partido y el pueblo dominicano, y eso es lo que vamos a aplicar ahora con mayor tesón”, dijo sobre la crisis de comunicación que ronda en el partido.

Las elecciones del domingo llevaron a la membresía del Comité Central al sufragio para definir 41 espacios en el Comité Político, órgano para el que Juan Ariel Jiménez tuvo la mayor cantidad de votos, además de la reelección de Medina como el apoyo a las ideas de nuevos aires que trae Pujols.