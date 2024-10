Familiares de Altagracia Trinidad encienden velas pidiendo justicia

Familiares de Altagracia Trinidad se aproximaron a la avenida Camino Real en Ciudad Juan Bosch, lugar donde fue atropellada la fallecida junto a su hija y hermana, para encender velas en busca de justicia por la muerte de la señora y el estado delicado de las otras dos víctimas.

Alfredo Trinidad, hermano de la fallecida, dijo que espera que el caso de la muerte de su hermana sea el último y que las autoridades sepan que no permitirán seguir siendo ignorados.

"Lo que más me duele de todo esto es que ni siquiera han presentado la cara de la persona y según dicen habían cinco personas, aparte de eso me dicen que habían dos adultos y quieren ocultar todo esto como la madre es una jueza. Me duele mucho que este sea el caso, pero espero que sea el último para que se den cuenta de que nosotros los pobres no podemos permitir que nos sigan tratando de esta forma. Si el presente quiere un verdadero cambio, debe entender que los poderes estamos cansados de ser ignorados", manifestó Trinidad con tristeza por la pérdida de su hermana.

El hermano de la fallecida agregó que quieren “llegar hasta las últimas consecuencias” porque saben que la jueza está poniendo su hijo menor como “el autor del crimen y no fue el menor".

El doctor Rubén Radames Martes Tapia, quien fue testigo en el momento que fue atropellada Altagracia Trinidad, dijo que mientras esta salía de la plaza Ciudad Juan Bosch, Santo Domingo Este, la persona que iba al volante del vehículo tenía la recta intención de cometer el hecho.

"No fue un accidente porque al momento que ellas iban a cruzar sale en vía contraria, se detiene esperando que estén en medio de la vía, enfoca su vehículo hacia ella y acelera, eso es un homicidio premeditado y voluntario", aseguró Tapia.

Alegó que la persona que iba conduciendo el vehículo que impactó a Altagracia Trinidad, Maribel Trinidad y a su hija menor, es mayor de edad y la jueza "colocó" a un menor como el causante del hecho.

"En los videos que tengo se ve que quien va guiando es el de poloche rojo y cuando él sale se ve un tipo alto y la jueza, que parece que tiene otro hijo menor, decide poner al menor como que es el que iba guiando, pero eso es fácil que el Inacif determine por los videos la estatura de los dos para que concluya cuál de los dos iba guiando", precisó.

El doctor aseguró que la causa por la cual fue atropellada la fallecida fue por una discusión previa a lo ocurrido.

"Él apunta su vehículo y a la primera persona que le da es a la abogada porque ellos tuvieron un indiferente previo, porque uno de los que estaban en el vehículo se puso de freco con la menor y la abogada lo enfrentó y le dio una bofetada", argumentó.

Además, aseguró que "lo que no se entiende es que si ella alega que es un menor, cómo es que ella conocedora de las leyes le da su vehículo a un menor".

Gritando a una sola voz "justicia por Altagracia" y "queremos que nos escuchen", los familiares, amigos y vecinos de las afectadas por el accidente piden justicia por lo ocurrido.