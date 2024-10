Alfredo Pacheco a la oposición: “Atiendan a su cartón”

Una fuerte discusión se originó este lunes en la tercera sesión de la Asamblea Nacional Revisora, donde fue aprobada la modificación a varios artículos de la Constitución dominicana.

El malentendido entre los legisladores del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y las demás organizaciones políticas se produjo por el tiempo constitucional de los periodos electivos.

Específicamente, está vinculado a la situación registrada en el cabildo de La Vega, donde el alcalde y la vicealcaldesa renunciaron luego de ser electos, creando una incertidumbre, ya que el reglamento no indica una solución en estos casos.

El altercado se produjo porque los asambleístas de la Fuerza del Pueblo (FP) y el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) entendieron de manera errónea que se había acogido una propuesta realizada la semana pasada por la representante perremeístas Olfany Méndez, similar a la de su colega Shoyara Suárez.

Suárez buscaba aprobar el pasado martes una disposición transitoria que le permitiera al presidente de la República, Luis Abinader, designar un nuevo alcalde mediante decreto. No obstante, luego la retiró por el rechazo que causó.

Esto provocó que el vicepresidente de la Asamblea Nacional Revisora, Alfredo Pacheco, reaccionara con una respuesta directa a la oposición, alegando que están queriendo confundir a la opinión pública y la sociedad cuando establecen que esto fue reintroducido.

“Es lamentable que asambleístas se dediquen a confundir a la opinión pública, incluso hay gente de mi propio partido que lamentablemente le sacan los videos viejos… Decía que a mí ni a Genao nos iban a sacar videos oponiéndome a una cosa en el pasado y ahora aprobándolo”, expresó el también presidente de la Cámara de Diputados.

Recordó que al comienzo de la sesión se aprobó el acta, en la que se encontraba la propuesta de la diputada Olfany Méndez, quien propuso adicionar el párrafo dos.

El párrafo establece que la ley deberá dictar los mecanismos a utilizar en este tipo de casos.

“Lo que se retiró fue la propuesta de Shoraya que daba facultad en un artículo transitorio al ejecutivo para que mientras se hiciera la ley se pudiera nombrar por decreto la vacante”, manifestó.

“Atiendan su cartón”

Es por esta razón que Pacheco le solicito a los congresistas opositores “atender a su cartón” para evitar ocasionar desconocimiento en los medios de comunicación y la población.

“Con todo el cariño y respeto que le tengo a los colegas: Atiendan a su cartón”, dijo.

Estas palabras, de manera específica, fueron dirigidas a los diputados Gustavo Sánchez del PLD, Carlos de Pérez y Tobías Crespo, quienes cuestionaron de manera incisiva el acápite aprobado.

El diputado Crespo pidió un derecho a réplica para contestar a las recomendaciones de Pacheco.

“Si hay una persona que verdaderamente se aprende su clase y atiende a su cartón es Tobías Crespo, tanto que no me permiten hablar cuando levanto la mano”, dijo Crespo.

“No me dejaban hablar”

Pacheco contradijo a Crespo, asegurando que el responsable de coartar la democracia en el pasado era el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), que antes tenía mayoría legislativa.

Pacheco destacó que en los períodos pasados la oposición no pueda expresarse libremente en el Congreso Nacional, como lo hace en la actualidad.

Por último, Crespo reiteró que los opositores si atienden a “sus cartones” y recordó que a los "necios" no se les hace caso.

“Lo mío no es personal, lo mío es político y mami me dijo cuando estaba pequeño que para pelear se necesitan dos necios y al necio no se le hace caso…”, acotó.

“Retire la palabra”

El presidente de la Asamblea Nacional Revisora, Ricardo de los Santos, se interpuso entre el diálogo de los legisladores, para pedirle a Crespo que se expresó con respeto y retirara esas declaraciones.

“Le pedimos a la oposición prudencia. Por lo que ese tipo de comentario mi hermano Tobías no son correctos. Porque al final somos un cuerpo y cada uno defiende su posición política, pero debe hacerse en el marco de respeto”, dijo De los Santos, quien es el presidente del Senado.

“En honor a la verdad, retiro las palabras vertidas recientemente”, concluyó diciendo Crespo.