Abogados de Hugo Beras denuncian no los dejan verlo; califican acción como "atropello"

Los abogados del exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Hugo Beras, Laura Acosta y Luis Rivas, denunciaron que miembros del ministerio público no le han permitido ver a su cliente.

Luego de que el órgano persecutor allanara la residencia de Beras, su abogada Laura Acosta sostuvo que recibió la llamada de la esposa del exfuncionario, pero que al llegar al lugar no se le permitió ver a su defendido.

Acosta mencionó que el fiscal a cargo de la investigación no quiso revelar su nombre ni contactarse con los abogados de Beras, al momento que calificó de innecesarias estas medidas.

“Pudieron hacer su allanamiento y dejarnos entrar, nadie les está pidiendo que nos avisen y que nos brinden una taza de café; estamos pidiendo lo que dice la Constitución y el Código Procesal Penal, que desde que una persona es sometida a una medida como esta, tiene derecho a ser asistido por su abogado”, dijo Acosta a la prensa.

Video Califican acción de "atropello"



La abogada calificó como un atropello el negarle hablar con su cliente, mientras destacó que, “si usted tiene una investigación bien hecha no hay necesidad de atropellar a nadie y no permitirle la presencia de sus abogados”.

Al ser cuestionada sobre las declaraciones que dio Hugo Beras en el programa el Sol de la Mañana, sostuvo que no considera que un allanamiento y una orden judicial se hayan produjo en tan pocas horas.

Asimismo, dijo que la entrevista estaba pautada desde hace tiempo y que tanto ella como su defendido no tenían conocimiento del allanamiento.

“Sabíamos que el ministerio público estaba investigando porque se lo solicito la Dirección de Contrataciones Públicas”, afirmó.

De igual forma, Luis Rivas, quien también es abogado del exdirector del Intrant denunció que a Beras lo esposaran frente a sus hijos menores de edad y no le permitan tener contacto con sus abogados.

“A los abogados no se nos ha permitido verlo, un miembro del ministerio público le mandó a decirle a los miembros de la Policía que lo asiste que no tenemos derecho, yo me gustaría saber si en la República Dominicana existe o no un régimen de derecho”, expresó Rivas.

Rivas explicó que como abogados desconocen cuál es la situación porque de su cliente porque las autoridades les han impedido el acceso. “¿Cuál era la necesidad de un atropello así?”, agregó.

“Son irresponsables, esa es la verdad. Lo podrían estar interrogando, lo pueden interrogar, pero si lo interrogan tiene que ser en presencia de sus abogados, es lo que estamos reclamando más nada”, apuntó.