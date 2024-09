Laboratorios LAM y Cardiopharm junto a Mount Sinai presentan innovación en cirugía valvular en RD

Las últimas innovaciones en cirugía de reconstrucción valvular fueron presentadas este sábado, en un evento que reunió a destacados profesionales de la salud, en el marco del Día Mundial del Corazón.

“Este encuentro reafirmó el compromiso de Laboratorios LAM y Cardiopharm con la salud y la innovación en la atención médica” expresaron los organizadores.

Fue presentada la conferencia “Cirugía de Reconstrucción Valvular en el 2024: ¿Qué es lo nuevo?”, organizada por The Mount Sinai Hospital de Nueva York en colaboración con Laboratorios LAM y Laboratorios CardioPharm, en la Torre Corporativa LAM, donde se reunieron destacados profesionales del ámbito médico, en Santo Domingo.

La jornada dio inicio con las palabras de apertura del Dr. Miguel Fiallo, Director Médico, quien destacó la relevancia de la innovación en la industria farmacéutica.

“Nuestra colaboración con el prestigioso Mount Sinai Hospital de NY refuerza nuestro compromiso con la salud. En Laboratorios Lam y Laboratorios Cardiopharm, consideramos que esta alianza es esencial para seguir desarrollando soluciones que mejoren la salud de los pacientes. Este evento representa un nuevo eslabón en nuestra cadena de actividades de Educación Médica Continuada, que hemos promovido durante muchos años”.

La actividad se desarrolló en un ambiente de alto nivel científico, teniendo como protagonistas al Dr. Anelechi Anyanwu, quien presentó “Heart Transplant and Mechanical Support”. Posteriormente, el Dr. Ismail El-Hamamsy disertó sobre “Reconstructive Aortic Valve Surgery in Young Adults (Ross and Valve SparingProcedure)”, compartiendo ambos, las innovaciones en técnicas quirúrgicas que prometen mejorar los resultados para los pacientes.

Los temas tratados suscitaron un intenso diálogo entre los asistentes y los expositores, resaltando la relevancia de estos avances en el manejo de pacientes complejos.

Este evento no solo puso de relieve los últimos avances en la cirugía de reconstrucción valvular, sino que también reafirmó la posición de Laboratorios Cardiopharm como un líder en innovación en el sector farmacéutico, trabajando en sinergia con un aliado de renombre internacional como el Mount Sinai Hospital de NY.

Acerca de Laboratorios LAM: Con más de cuatro décadas de experiencia, Laboratorios LAM se ha consolidado como el líder de la industria farmacéutica en la República Dominicana. Comprometidos con la calidad y la innovación, nuestros productos y servicios están diseñados para satisfacer las necesidades de la comunidad médica y mejorar la salud de la población.

Acerca de Laboratorios CardioPharm: Fundada en 2004 con el objetivo de ofrecer soluciones efectivas en el área cardiovascular y metabólicos, CardioPharm se ha destacado por su compromiso con el desarrollo de productos de alta calidad. Suenfoque en la innovación y la atención al paciente la convierte en un aliado esencial en la mejora de la salud cardiovascular en la región.

Acerca del Mount Sinai Hospital de Nueva York: Reconocido como uno de los mejores hospitales de Estados Unidos, el Mount Sinai Hospital se destaca por su excelencia en atención médica, investigación y educación. Con un equipo de profesionales de primer nivel, el hospital está a la vanguardia en el desarrollo de tratamientos innovadores yprácticas médicas, contribuyendo significativamente a la salud global.