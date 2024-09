Leonel dice tiempo de convocatoria y oposición en FP impidió reunión con Abinader tras elecciones

A varios meses de celebrarse las elecciones presidenciales en República Dominicana y la posposición indefinida de una reunión entre el presidente Luis Abinader y el líder de oposición Leonel Fernández, este último admitió que miembros de su partido, la Fuerza del Pueblo, no estuvieron de acuerdo con el encuentro.

Fernández manifestó que en inicio la posposición obedeció a que realmente presentó un cuadro de gripe y el primer mandatario luego partió hacia Roma a un encuentro con el papa Francisco.

Señaló que tampoco el tiempo de convocar la reunión de parte del gobierno, tres días más tarde de los comicios, no fue el más adecuado, ya que persistía un “sentimiento herido” y llamarlo para conversar sobre su proyecto nación no era lo más adecuado.

“La reacción en el partido era que no y entendía lo siguiente..., o sea, usted acaba de ganar, nosotros no ganamos hay un sentimiento herido, la gente participa para ganar, si usted tres días después de su triunfo me llama para conversar para su proyecto no era lo más idóneo”, dijo al ser consultado sobre el tema en el programa radial El Sol de la Mañana.

Aclaró que nunca se ha negado en participar en diálogos, pero que su gripe y el tiempo de convocatoria no fue lo más adecuado y había que dar tiempo a que “las cosas fluyeran”.

“Ahora, yo nunca me he negado a participar en diálogos, siempre lo he hecho y he sido promotor del diálogo siempre, yo pienso que en el caso del presidente, mi gripe combinada con el hecho de que el timing no era el más apropiado habría que darle tiempo a que las cosas fluyeran y que la gente superara su estado de ánimo, trabajaron para ganar, no lo hicieron, al fin y al cabo usted se adhiere a la agenda oficial”, expresó.