Madre del niño Roldany agradece apoyo ciudadano y su abogado habla de las investigaciones del caso

Carolina Vargas, madre del pequeño Roldany Calderón, de tan solo tres años de edad y desaparecido desde el pasado 30 de marzo, expresó su gratitud por el respaldo que ha recibido de la ciudadanía en medio de la angustiante búsqueda de su hijo.

“Le doy las gracias a todo el mundo. Todo el mundo me ha apoyado y que sigan apoyándome”, manifestó Vargas visiblemente conmovida.

Por su parte, el abogado de la familia, en declaraciones ofrecidas este sábado a las afueras de la dotación policial en Jarabacoa, afirmó que por el momento no contemplan someter, destacando que valoran el esfuerzo de las autoridades.

“No, no vamos a demandar. Por el momento estamos agradecidos con las autoridades por el seguimiento que nos han venido dando, tanto con las autoridades policiales como con las judiciales”, aseguró.

El representante legal también informó que las investigaciones han avanzado significativamente y que, como resultado, se han ejecutado “dos allanamientos” recientes.

Además, indicó que como parte de las diligencias, las autoridades han estado entrevistando a otros menores del entorno familiar, incluyendo a la hermanita del niño desaparecido, en busca de indicios que puedan aportar al caso.

“Se llevaron a la niña y se están haciendo evaluaciones psicológicas a la niña para fines de investigación”, precisó el abogado, quien también reiteró que las acciones realizadas son parte de una investigación formal que se sigue con el debido respeto a los protocolos legales.

Sobre la detención de la madre durante los allanamientos, aclaró que “no se trató de un arresto”, sino de una intervención policial.

“Yo con mucho respeto y con mucha altura como profesional no pudiese hablar de arresto. Fue una intervención policial, una diligencia. No podemos decirlo porque está en libertad, no fue arresto”, explicó.

Asimismo, confirmó tener en su poder la orden judicial que permitió el allanamiento y dejó entrever que “podrían realizarse más intervenciones en los próximos días”.

Mientras las autoridades continúan con la investigación, la familia de Roldany mantiene la esperanza de encontrar al niño sano y salvo, y pide a la población seguir colaborando con cualquier información que pueda ser útil para dar con su paradero.

DESAPARECIDO

La Policía Nacional informó el pasado viernes que continúan las labores de búsqueda de Roldany.

Según un comunicado, durante el proceso investigativo se han desplegado múltiples acciones de rastreo e inteligencia, incluyendo el levantamiento y análisis de cámaras de videovigilancia, así como recorridos en zonas señaladas por lugareños, cuyas versiones están siendo debidamente documentadas por los equipos actuantes.

Los detalles fueron ofrecidos por Diego Pesqueira, portavoz policial, quien explicó que este viernes 4 de abril se integraron a las labores más de 150 personas, entre ellas miembros del Ejército de República Dominicana (ERD), personal del Sistema Nacional de Emergencias y Seguridad 9-1-1, del Cuerpo de Bomberos, voluntarios comunitarios, agentes de la Dirección Central de Investigación (Dicrim), entre otros.