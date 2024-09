Eddy Olivares dice proceso de declaración jurada se ha convertido en tortura para funcionarios

El vicepresidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Eddy Olivares, expresó que a futuro la Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD) debe crear mecanismos para que el proceso de presentación de declaración jurada sea menos difícil, ya que a su juicio en la actualidad es una “verdadera tortura”.

“Pero que también la Cámara de Cuentas vaya creando mecanismos que sean menos difíciles, complicados, complejos y que tengan el personal adecuado y los equipos para que no sea una verdadera tortura para los funcionarios”, dijo.

Al ser entrevistado en el programa de “El Día”, que se transmite por Telesistema, canal 11, el vicepresidente del gobernante PRM, manifestó que contrario a las declaraciones de la CCRD, los requisitos al parecer sí han cambiado, lo que ha ralentizado el proceso, y que se ha traducido en la poca asistencia y múltiples quejas de los legisladores.

Dijo que al parecer la Cámara está más exigente, lo que se ha convertido en un obstáculo para los funcionarios públicos, aunque afirmó no justifica que senadores y diputados aún no hayan completado con el proceso, cuyo plazo vence hoy a las 11:59 de la noche.

“Parece que ha cambiado, se ha ralentizado el proceso, son mucho más exigente la cámara en cuanto a detallitos, de todas manera se va a cumplir pero la Cámara de Cuentas hacia el futuro tiene que crear mecanismos para que ese sea un procedimiento normal, entonces es un procedimiento conforme a lo que me han dicho las personas que trabajan en ese tema, un proceso muy complicado, muy difícil, un verdadero obstáculo para los funcionarios públicos, incluyendo los de elección popular, sin justificar que cualquier diputado o senador se haya descuidado”, indicó.

Olivares manifestó que a futuro debe haber una mejor coordinación entre el órgano y los funcionarios, para que el proceso sea más fluido.

“Hay que procurar en el futuro que haya una mejor coordinación entre la Cámara de Cuentas y esos funcionarios, porque el propósito de la Cámara de Cuentas debe ser también que se cumpla y en ese sentido creo que tampoco se ha producido coordinación fluida entre la Cámara de Cuentas y en este caso el Poder Legislativo”, aseveró.

Reiteró que desde la entidad deben abogar por crear mecanismos que hagan la presentación más fácil y no que lo compliquen más.

“La Cámara de Cuentas no ha atendido el proceso de consolidación de la declaración, ni la coordinación entre ellos y en este caso los congresistas (…) y en ese sentido aunque la cámara diga que todo está bien, si cumplen que no hay problema, ellos tienen que crear mecanismos que hagan que sea más fácil, no que lo compliquen más y digan que eso está ahí”

Aseguró que desde el oficialismo se les ha dado las orientaciones de lugar a diputados y senadores que representan ese partido, no obstante, el procedimiento resulta “muy complicado” y en ocasiones cuando depositan una información le requieren otra.

“El partido le ha dado las orientaciones de lugar a los diputados y senadores nuestros, pero que también la verdad es que el procedimiento resulta muy complicado y a veces cuando llevan una información le requieren otra y se ha convertido en un verdadero problema para los legisladores”, sostuvo.

Añadió que desde el partido se espera que los congresistas cumplan con lo que ordena la ley. “Eso no quiere decir que estemos justificando tampoco la negligencia de cualquier senador o diputado”, agregó.

Al cierre del domingo, de los 190 diputados y los 32 senadores, puesto a las 6:00 de la tarde de ayer, solo 48 diputados y cinco senadores habían completado el proceso.