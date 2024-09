RD lanza estrategia de turismo de lujo en Miami

El Ministerio de Turismo de la República Dominicana presentó sus nuevos destinos en la ciudad de Miami, en un evento en el que participaron decenas de inversionistas norteamericanos, europeos y de América Latina.

La actividad, encabezada por el ministro David Collado, reunió a los principales altos ejecutivos de aerolíneas, cadenas hoteleras de lujo y fondos de inversión de todo el continente, donde se reafirmó la posición de la República Dominicana como un destino destacado de turismo de lujo en el Caribe.

El evento incluyó la presentación de las nuevas identidades gráficas y conceptuales de los destinos de lujo dominicanos, destacándose Miches, Samaná, Costa del Ámbar, entre otros.

El ministro de Turismo, David Collado, expresó: “La República Dominicana vive un momento de crecimiento económico sólido, y estamos listos para recibir a los inversionistas que buscan un destino vibrante con oportunidades excepcionales.

Este es el mejor momento para invertir en nuestro país y aprovechar el dinamismo de nuestra industria turística”.

A su vez, Alejandro Reynal, CEO Global de Four Seasons, subrayó en su discurso la importancia de esta inversión estratégica, afirmando: “La República Dominicana tiene todos los elementos para que sea un destino de lujo y para una marca como Four Seasons”.

El evento fue patrocinado por Banco Popular, Banco BHD, Banreservas y Grupo Puntacana, y cerró con una presentación encabezada por el legendario artista dominicano Juan Luis Guerra, con su exquisita música al ritmo del merengue.

participantes

Entre los asistentes se encontraban más de 45 CEOs, más de 40 presidentes y tomadores de decisiones de importantes empresas como: Marriott International, Hilton, Grupo Posadas, Four Seasons, Intercontinental Hotel Group, Six Senses, The St. Regis Cap Cana.

Además, Casa de Campo, AMANERA, Cap Cana, Grupo Punta Cana, Riverside Luxury Cruises, Virgin Voyages, Blue Diamond Resorts, Lopesan, Rosewood Hotels, Central Romana, Viva Wyndham, VH Hotels, Codelpa Hotels, Coral Gulf Assets.

También, Coral Hospitality, Grupo Piñero, Punta Bergantin, Hodelpa, Grupo Martinon, Grupo Fuerte, United Airlines, American Airlines, Breeze Airways, JetBlue, Fly Select, Aeroméxico, Arajet, Sky High, Air Transat, Air Canad.

Asimismo, Bain Capital, Key International, NUBA, Viajes El Corte Inglés, Aeroméxico, Vacation Store, Transat Tours, Voyage en Direct, Voyage Gendron, Internova Travel Group, Destination Weddings, Virtuoso, Signature, ALG Vacations, Expedia, Ensemble Travel Group, Hopper, Wonderluxe Destinations, Outside Agents, Travel Savers y NEST.