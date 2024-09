Arrestan hombre tras hallar cádaver de su madre en descomposición en su casa en la Zona Colonial

La Policía Nacional mantiene detenido a un hombre de unos 60 años de edad tras encontrar el cuerpo en estado de descomposición de su madre, Deisy Dilenia Matos, de 87 años, en la residencia que ambos compartían.

Según los detalles, madre e hijo vivían en la calle Eugenio María de Hostos, en la Ciudad Colonial, y de momento la Policía está ampliando las investigaciones, a la espera de los resultados de la autopsia, para determinar o descartar la existencia de síntomas de violencia.

El hombre fue identificado como Rafael de Jesús Acosta, quien se mantuvo en la casa durante los presumibles tres días que el cadáver de Matos se estaba en descomposición hasta que las autoridades fueron alertadas por un sobrino de la fallecida.

“Hasta el momento no manejamos lo que ha dicho el hombre, ya que es un parte del Ministerio Público y tan pronto concluyan sus pesquisas, nosotros estaremos dando la información”, señaló el vocero de la Policía, Diego Pesqueira, al afirmar que De Jesús estará detenido hasta completar el plazo conforme a la ley para las investigaciones.

El hallazgo del cuerpo fue el pasado miércoles y los vecinos del área afirmaron desconocer detalles finitos de lo ocurrido, además de que niegan haber visto o escuchado algo fuera de lo normal en los días que serían previos a la muerte de Matos.

“Aquí la gente no sale, no comparte mucho con los vecinos, pero no notamos nada fuera de lo normal, si teníamos varios días sin verla a ella o a su hijo, porque siempre pasaban por aquí al frente, pero yo particularmente me di cuenta cuando llegue del trabajo ese día y había aquí un reguero de patrullas. indicó Wiliam, quien dijo ser vecino de la familia.

Lo demás en las versiones de la comunidad, son especulaciones sobre el estado de salud mental de Rafael de Jesús Acosta y la supuesta compra de hielo para conservar por más tiempo el cuerpo de su madre.