Los choferes se burlan de ‘Parquéate Bien’

El programa “Parquéate Bien”, puesto en marcha el 10 de enero del 2023 por el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) en el Distrito Nacional, es irrespetado por los conductores, a pesar de la señalización de las vías integradas a este proyecto que busca reordenar el tránsito en la ciudad capital.

Mientras, el actual director del Intrant, Milton Morrison, informó que retomaría los planes dejados en ejecución por el ex director de la entidad Hugo Beras y afirmó que su compromiso es ordenar la circulación en las principales vías del Gran Santo Domingo y el país.

Reporteros de LISTÍN DIARIO realizaron un recorrido donde se observaron calles obstruidas por doble parqueo y otras donde se infringió la señalización que impide el parqueo. Estas vías fueron las calles Tetelo Vargas, Max Henríquez Ureña, Profesor Aliro Paulino, Orlando Martínez y la Heriberto Pieter.

Santo Vanzar, quien desde hace años trabajo como seguridad en un edificio del sector Piantini, dijo que ‘esto es un desastre’, describiendo la situación del doble parqueo y la falta de conciencia de los moradores.

“Aquí no se respeta el parqueo, los carros se paran donde quieren y yo tengo que a veces decirles que se muevan de lugar. Porque ellos ven que no hay parqueo en la calle y se paran hasta en las aceras, eso es diario y se le dice, pero no hacen caso”, expresó Vanzar, molesto por los llamados de atención que relaiza cada día a las personas que obstruyen el tránsito en los alrededores de donde labora.

Carros estacionados ocupando doble parqueo, pisando las señalizaciones de ‘No parqueo’ colocadas en la antigua gestión del Intrant; vehículos irrespetando los letreros frente a puertas que impiden el parqueo. Son de las realidades que afectan las calles y avenidas de la capital.

“Yo no me encuentro bien que los carros no se parqueen en su lugar; eso no está bien que se parezcan en cualquier lugar porque por eso es que se arman los tapones porque vine uno y se pone donde no va y el otro hace un tapón grandísimo”, manifestó Billandot Hilton, quien es seguridad de la zona desde hace varios años.

Piden mano dura

Quienes sufren la molestia de esta obstrucción vehicular piden a las autoridades mano dura para acabar con esta situación que tanto los agobia, impidiéndoles transitar en las aceras, al ser estas ocupadas por los vehículos.

En respuesta a este llamado por los ciudadanos, el director del Intrant, Milton Morrison, expresó que el compromiso de solucionar esta problemática es la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), las alcaldías y la institución a la cual pertenece.

“Nosotros le estaremos dando continuidad y vamos a relanzar con algunas mejoras el proyecto Parqueate Bien, el cual produjo algunas señalizaciones donde los vehículos deben parquearse y, si no se están parqueando bien, viene una grúa, se lo lleva y se le coloca una multa”, señaló Morrison como respuesta al reportaje realizado por este medio sobre las dobles señalizaciones en las vías del Distrito Nacional.

El funcionario indicó que en los próximos días se reunió con el titular de la Digesett, el general Francisco Osoria de la Cruz, esto en búsqueda de juntos solucionar esta problemática. Además, expresó su intención de ampliar el pan de Parquéate Bien a otros lugares del país, pero para esto debe gestionar los recursos necesarios.

“Queremos ampliarlo en conjunto con el general Osoria de la Digesett con quien nos estaremos reuniendo los próximos días. Este proyecto queremos ampliarlo, pero se necesitan ciertos recursos adicionales, que el Intrant está gestionando”, indicó el director de la entidad de transporte vehicular.

Visita a Santiago.

El director del Intrant habló ayer en Santiago al visitar al presidente de la Central Nacional de los Trabajadores del Transporte (CNTT), Juan Marte, donde anunció un relanzamiento del proyecto, y dijo que la solución también tiene que ver con las Alcaldías y hasta cierto punto con acciones de Obras Públicas.