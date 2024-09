Más de 800 multas por lanzar basura en las calles se han puesto en Santo Domingo Este

“La guerra contra la basura” fue uno de los principales focos durante la campaña del actual titular de la alcaldía de Santo Domingo Este, Dío Astacio, quien para lidiar con esta también ha sumado las sanciones para aquellos que no cooperan con la limpieza.

Así, los ciudadanos que lanzan basura en las calles se enfrentan a una multa que va desde los 3,000 a 5,000 pesos y, hasta ahora, según informó el encargado de espacios públicos, José de la Cruz, van más de 800 colocadas.

“En muchas se hace una retención de vehículos que eso paga tres salarios mínimos”, explicó De La Cruz agregando que después de aplicársele la multa el ciudadano recibe una charla sobre el depósito de basura.

Varias de las zonas de este municipio, que antes se identificaban por ser vertederos donde predominaba el mal olor y los grandes cúmulos de basura, ahora resaltan por sus coloridos contenedores y zonas como el Faro a Colon o la avenida Iberoamericana fueron intervenidas en la eliminación de los 100 vertederos.

Al día de hoy estas multas por tirar basura en las calles han encontrado el apoyo de varios residentes quienes afirman que “es una medida para que la calle este limpia”.

“El que tira basura en la calle es verdad, eso está mal, porque para eso hay zafacones y sitos donde usted tirar la basura. La calle es para usted caminar libremente, no se puede tirar desperdicio en las calles y el que lo hace que lo pague”, manifestó Juan Carlos González.

Otros bajo la consigna de que “hay que tomar el control desde ahora” para garantizar que las leyes se respeten ven con buenos ojos el aplicar rigurosamente este tipo de sanciones a los infractores y detractores del medio ambiente.

“Cuando te llevamos ante el juez también la vergüenza que tú vas a pasar por no ser una persona limpia. Es mejor que desde ahora se tome el control y que se le ponga multas, específicamente a los que van en los carros que la ponen detrás porque cuando se le cae la basura no se paran a recogerlas, entonces ese tipo de gente imprudente e indeseable hay que hacerle entender que la ley hay que respetarla”, dijo un agente de seguridad que no quiso identificarse.

La Ley No. 64-00 que crea la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en su artículo 183 establece las sanciones penales a las que se serán sometidas las personas que violen las normas para la conservación, protección, mejoramiento y restauración del medio ambiente y los recursos naturales, asegurando su uso sostenible.

Dentro de estas sanciones está la multa de una cuarta (1/4) parte del salario mínimo hasta diez mil (10,000) salarios mínimos vigentes en el sector público en la fecha en que se pronuncie la sentencia.

Mientras que la ley 176-07, que crea los municipios, en su artículo 18 estable las sanciones por infracciones municipales dentro de ellas los actos que impliquen un deterioro relevante de equipamientos, infraestructuras, instalaciones, espacio público o elementos de un servicio público, bien sea morales e inmorales, pues suponen una multa de entre 5 y hasta 100 salarios mínimos.