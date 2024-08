El caso que ha provocado alarma en Padre Las Casas es "culebrilla" y no viruela del mono

El director provincial de salud en Azua, Joel Montaño, indicó que realmente se trata de herpes zóster o "culebrilla", el caso de un hombre que ha gnerado alarma en la población de Padres Las Casas, donde presumen que es viruela del mono.

De acuerdo con el profesional de la salud, un hombre de nacionalidad haitiana, de 42 años, llegó el pasado lunes al Hospital Nuestra Señora del Carmen, en Padre Las Casas, presentando fiebre de cinco días y una afección en la parte del pómulo y el cuello, que tras ser evaluado por un dermatólogo del centro, determinaron que se trata de herpes zóster contaminado.

“Ese paciente va a la emergencia de Padres Las Casas, nuestra señora del Carmen, por presentar fiebre de cinco días y una afección en la parte del pómulo y el cuello y por eso va al hospital (…) el paciente fue visto por un dermatólogo y el dermatólogo diagnostico que lo que tiene es herpes zóster contaminado, se trató y está respondiendo satisfactoriamente al tratamiento”, manifestó Montaño.

Asimismo, aclaró que en el país “no existe viruela del mono” y que el extranjero reside en territorio nacional hace cinco años y no registra salida en los últimos meses. Precisó, además, que le fueron realizadas pruebas de malaria en dos ocasiones y dio negativo .

“En este país no existe viruela del mono, eso es lo primero ese paciente es un paciente nacional haitiano de 42 años de edad que tiene cinco años residiendo en este país y como en este país no hay viruela del mono, él no tiene viruela del mono porque él no ha salido de este país”, expresó.

En cuanto al tratamiento, el paciente se está medicando con antibióticos, debido a la infección, crema tópica y jabón y está respondiendo satisfactoriamente. Puesto que se encuentra en etapa de costra y curación, la infección no es contagiosa.

Herpes zóster

El Herpes Zóster, mejor conocido como culebrilla es una erupción dolorosa en la piel producida como resultado de la reactivación del virus Varicela-Zóster (VVZ), latente en los ganglios sensitivos tras primoinfección por Varicela. Es decir, luego de haber sufrido varicela se mantiene el virus en el organismo de manera silente, hasta que por motivos desconocidos se acciona y se produce la culebrilla.

Fuertes dolor en las zonas afectadas, parches en la piel, que con el paso de los días se convierten en ampollas, cefalea (dolor de cabeza intenso y persistente que va acompañado de sensación de pesadez). Además de dolor articular, fiebre, escalofríos, sensación de malestar general, son los síntomas y principales molestias de esta afección.

Al presentar los síntomas se recomienda visitar un médico, para una revisión general y este pueda determinar lo que está sucediendo realmente. Se detecta por medio del historial clínico, exámenes físicos y complementarios.