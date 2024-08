El PRM presionó a vicealcaldesa de La Vega para que renuncie, dice María Teresa Cabrera

La renuncia de la vicealcaldesa de La Vega, Amparo Custodio, para no dirigir ese ayuntamiento, se debió a presiones de miembros del Partido Revolucionario Moderno (PRM) en ese municipio, según detalló María Teresa Cabrera, presidenta del Frente Amplio.

De acuerdo a sus declaraciones, “militantes y figuras que gravitan” en el partido de Gobierno tan pronto se produjo el decreto en el que se anunciaba la designación de Kelvin Cruz como titular del Ministerio de Deportes, comenzaron “con los tambores de guerra, gente de cierta notoriedad, a plantear” en distintos escenarios “si quiere ser alcaldesa tiene que juramentarse en el PRM” y que de no hacerlo “no iba a tener el apoyo de los regidores”, ya que 12 de los 17 son de esa organización política.

Kelvin Cruz fue nombrado ministro de Deportes Lea también

“Asumir la alcaldía sin el apoyo del partido que hegemoniza la sala capitular y todo el estatus del ayuntamiento sería conducir esa institución que ha tenido un desempeño local estable a una situación de parálisis, porque quienes hegemonizan deciden no vamos a respaldar, no vamos a tomar ninguna decisión, no vamos a hacer nada, ese ayuntamiento entraría en un estado de crisis”, dijo al participar en el programa radial “El Sol de la Tarde”.

Indicó que ante la situación, Custodio planteó que no iba a propiciar una situación de esa naturaleza, ya que tiene un trabajo realizado como regidora y vicealcaldesa, por lo que presentó su renuncia.

María Teresa Cabrera negó que la renuncia, de la también miembro del Frente Amplio a la vice alcaldía, se debió a acuerdo con el Partido Revolucionario Moderno.

“Someter a una institución a un trauma por ejercer una función, cuando objetivamente usted sabe que no tiene la posibilidad que merece La Vega y que ella está en capacidad de hacer, a mí me parece que es una decisión muy valiente”, dijo María Teresa.

A través de un comunicado, Amparo Custodio anunció que a pesar de que la ley la facultaba para ser quien gestione la alcaldía por los próximos cuatro años, no busca “despojar a los perremeístas ni a los munícipes de La Vega de un cargo en el que no fue electa legítimamente”.

“Ni directa ni indirectamente, me prestaré a despojar a los perremeístas, ni a los munícipes de La Vega, del cargo que escogieron y legítimamente les corresponde. Estas son razones suficientes para excluirme de la posibilidad de sustituir a Kelvin Cruz en la Alcaldía”, decía el comunicado.