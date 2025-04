Algunos residentes de Pedro Brand están felices por traslado del peaje de autopista Duarte a km 32

Algunos residentes del municipio de Pedro Brand expresaron su satisfacción con el traslado del peaje de la autopista Duarte desde el kilómetro 25 al 32.

Explicaron que esta medida representa beneficios económicos y sociales para su comunidad y pone fin a años de molestias, gastos innecesarios y división territorial dentro del propio municipio.

“Uno tenía que pagar de peaje tres y cuatro veces cuando uno cruza. Nosotros tenemos aquí viviendo ya más de 40 años y usted sabe lo que uno se ahorra en ese peaje. Nosotros ya no tenemos que pagar peaje”, expresó Rafael Meléndez, residente de Pedro Brand y chofer de vehículo privado.

Joseph Dicent, ama de casa, manifestó que el peaje generaba una especie de frontera interna entre sectores que pertenecen a una misma comunidad que implicaba un gasto adicional que afectaba el bolsillo de familias enteras, especialmente aquellas con ingresos limitados.

“El peaje en el kilómetro 32 de la autopista Duarte ha sido de gran importancia, ya que era un llamado que hacía el municipio de Pedro Brand de la movilidad del peaje desde hace muchos años”, dijo Félix Reyes, dirigente choferil.

Reyes destacó que ahora los usuarios del servicio de taxi se beneficiarán directamente al no tener que cubrir el costo adicional del peaje en sus tarifas.

“Trasladar el peaje hacia el kilómetro 32 nos beneficia no solo a nosotros como taxistas sino a toda la comunidad en general, porque ya es un costo que no van a pagar cuando un ciudadano de Pedro Brand aborda un taxi. Ya no se le va a aplicar ese porciento que se le aplicaba del peaje, sino que ya se le va a cobrar la tarifa normal aquí en nuestro municipio”, manifestó.

También planteó que esta reducción de costos podría tener un impacto positivo en la economía local porque los empresarios se pueden motivar a invertir más, al no tener el “peso del peaje”.

Juan Osvaldo Silvestre, taxista, coincidió en que tanto choferes como pasajeros saldrán ganando. Según explicó, muchos usuarios se veían obligados a pagar sumas adicionales de entre 60 y 100 pesos en las tarifas regulares.

“A la gente de Pedro Brand le conviene que hayan quitado el peaje porque en mi caso yo fui a una tienda a comprar un artículo y por el simple hecho de pasar el peaje, me cobraban 1,500 pesos adicionales. Ahora no van a cobrar eso”, manifestó.

Comerciantes ven nuevas oportunidades

Para los residentes de Pedro Brand, el traslado del peaje también tiene implicaciones positivas para el comercio local. Fausto Guerra, comerciante del kilómetro 25, señaló que sus suplidores se quejaban del costo adicional generado por el peaje y del tiempo perdido en el congestionamiento vehicular.

“Ahora mismo se va a mover más el negocio porque personas que estaban alrededor antes del peaje, en vez de venir aquí al kilómetro 25, decidían mejor arrancar para los kilómetros 13 o 14 de la autopista Duarte”, y aseguró que ahora sí irán a Pedro Brand porque no van a tener que pagar peaje.