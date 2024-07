Seis décadas de relaciones muy turbulentas entre Venezuela y RD

República Dominicana y Venezuela han mantenido relaciones muy turbulentas desde hace más de 60 años, producto de conflictos entre mandatarios de turno, llegando incluso a retirar a sus representantes diplomáticos.

Previo a la reciente ruptura de relaciones que anunció el presidente venezolano, Nicolás Maduro, República Dominicana y Venezuela no tenían embajadores designados y mantenían una relación “fría” luego de que el gobierno no avaló la última elección de Maduro.

El político y diplomático Jatzel Román, en una conversación con este medio, recordó que República Dominicana no avaló la “victoria” de Nicolás Maduro en los comicios electorales venezolanos de 2018 y, a partir de ahí, las relaciones entre ambas naciones volvieron a caer en un punto muerto.

“Desde 2018 el país no tiene embajador en Venezuela, sino que se bajó la categoría de las relaciones, dejándolo en categoría de encargo de negocios, lo mismo que tiene Venezuela. Ambos países mantuvieron las relaciones diplomáticas, no así políticas, dejando abierto en ambos países los consulados, para que los ciudadanos de ambas naciones puedan acceder a los servicios que necesiten”, comentó Román.

El atentando a Betancourt

Jatzel Román, haciendo un recuento de todo lo que ha ocurrido entre ambas naciones, situó como punto de partida la etapa del dictador Rafael Leonidas Trujillo, específicamente en el año 1958, cuando huyo hacia República Dominicana el también tirano Marcos Pérez Jiménez, asumiendo poco después la presidencia del país sudamericano Rómulo Betancourt, con quien mantendría una “pésima relación”.

“Betancourt, que fue un presidente elegido democráticamente después de la dictadura, estableció la doctrina Betancourt, que rechazaba dar reconocimiento a cualquier gobierno que no fuera elegido absolutamente por elecciones y enarboló un duro discurso contra Trujillo lo que llevó al intento de asesinato con la bomba a su vehículo, del cual él (Betancourt) salió con leves quemaduras, pero dos de sus agentes de seguridad murieron”, comentó.

Ese hecho provocó las sanciones de la Organización de Estados Americanos (OEA), en1960, a República Dominicana y un año más tarde ocurrió el magnicidio de Trujillo. “No podemos decir que el asunto de Betancourt fue el actor principal de la muerte del dictador, pero sí incidió en el hecho”, aseguró.

Más adelante, en 1978, en las elecciones dominicanas, cuando los primeros resultados apuntaban una victoria del PRD, con Antonio Guzmán de candidato entrentado a Joaquín Balaguer, una irrupción de militares a la Junta Central Electoral (JCE), interrumpiendo el conteo, generando desde Venezuela el inicio de la oposición regional al suceso.

“El entonces presidente Carlos Andrés Pérez de Venezuela es quien lidera la oposición regional, quien el 18 de mayo, en una cadena nacional desde Caracas, acompañado por el expresidente Rómulo Betancourt, dejó claro que Venezuela no toleraría un retroceso democrático en República Dominicana y que se vería obligado a romper relaciones con el país”, recordó.

Junto a Venezuela, también las presiones desde Estados Unidos fueron tomadas en cuenta por Balaguer, quien desmovilizó, reconoció el triunfo opositor y fue, según Román, la primera transición de mando pacífico en República Dominicana 100 años después.

El “chavismo”

Siguiendo la línea de tiempo, en el año 1998 visitó República Dominicana el entonces candidato Hugo Chávez Frías, quien fue recibido por presidente de la época, Leonel Fernández, y se mantuvieron relaciones bastante cercanas.

En el año 2001, ya siendo presidente, Hugo Chávez visitó República Dominicana y tuvo un “memorable” juego de softball entre los militares venezolanos y dominicanos, con su homólogo Hipólito Mejía y también, según recuerda el diplomático, el mandatario venezolano grabó desde Radio Televisión Dominicana, su programa “Aló presidente”.

A partir de ahí inicia un proceso de turbulento, cuando el año 2002 un golpe de Estado derrumba a Chávez, quien retoma el poder 48 horas más tarde, pero en el 2003 identifica que dos supuestos partícipes de ese acto habrían recibido asilo en la República Dominicana, pidiendo su extradición, algo que finalmente no se dio.

“Esta acción llevó a ataques del presidente Chávez, diciendo que desde República Dominicana se planeaba asesinarlo, ya que aquí no solo residían estos dos partícipes, sino también el expresidente venezolano Carlos Andrés Pérez, después de haber caído en Venezuela”, indicó.

Las tensiones continuaron, ya que posteriormente el expresidente Hipólito Mejía hizo una serie de comentarios respecto a esa hipótesis de asesinato a Chávez, lo que mantuvo tensiones entre ambas partes, reaccionando también con la suspensión de barriles de petróleo al país, el retiro de embajadores diplomáticos y el quiebre de las relaciones diplomáticas.

“Ya con el expresidente Leonel Fernández, que manejaba similitudes con diversos sectores ideológicos, el país logra tener acceso al programa de Petro Caribe, con ventas de petróleo en condiciones muy favorables y en general un buen momento de las relaciones entre ambos países”, recordó Jatzel Román.

Señaló que en el año 2008 Venezuela retiro los embajadores, luego de que el gobierno de turno entregó departamentos financiados por el país suramericano para los damnificados de las tormentas y Noel “sin autorización”, pero que este suceso no “no paso a mayores”.

Ya en el año 2010 se dio la última visita al país del expresidente Hugo Chávez, quien estampa en ese entonces la firma para la compra del 49% de las acciones de la Refinería Dominicana de Petróleo, que quedo en manos de PDVSA.

Más adelante, según continúa el diplomático, aparece Nicolás Maduro, quien en primera instancia vino al país en el año 2012 como canciller, para le toma de posesión del expresidente Danilo Medina y ya cuando se transforma en mandatario de Venezuela, emite la sentencia 168-13.

“Esa sentencia lo que establecía, en pocas palabras, era que el que se mete con Haití se metía con Venezuela, no hablando directamente de República Dominicana, pero era claro el contexto. Sin embargo, si vino como presidente a la toma de posesión de Medina en el año 2016 y fue aquí donde se llevó a cabo el diálogo fallido 2017-2018, que buscaba que las elecciones del 2018 fueran aceptadas por los diversos sectores, eso no paso, la oposición no lo aceptó”, comentó Román

Tras esto, República Dominicana y la comunidad internacional no avalaron el resultado de las elecciones, llevando finalmente al rompimiento de las relaciones políticas, que mantiene a los dos países distanciados desde entonces.