Catadora de agua deplora que la exposición al sol de los botellones comienza en las fábricas

La recomendación de hidratarse para mantener una buena salud y enfrentar los efectos de las altas temperaturas se vuelve riesgosa para muchos dominicanos debido a la contaminación y la presencia de microplásticos en el agua embotellada.

La exposición al sol de los botellones y botellitas de agua para el consumo no se limita a los colmados; en plantas procesadoras el producto tampoco es colocado en la sombra ni en camiones cerrados para la distribución, según expresó la sommelier de agua Esther Tavarez.

“El tema de los botellones y la exposición a la luz solar no es solo de retirar los anaqueles de los colmados. Hay que regularizar desde la marca donde salen los botellones, que es en camiones abiertos, la exposición a la luz solar empieza ahí. En el único momento que tiene un cuidado es en la casa cuando lo ponemos en la sombra” señaló al ser consultada por Listín Diario en torno a que en el país los botellones se exponen al sol, desprendiendo partículas de micro plásticos que perjudican la salud y en lugares insalubres.

En República Dominicana se comercializan más de 200 marcas de agua locales, pero el agua mineral es importada, por lo que no todo la población tiene acceso a ella, ya que la más económica cuesta alrededor de 60 y 70 pesos en presentación de uno y 1.5 libros. Esta viene en envase plástico y de cristal, pero se expende en estantes bajo la sobra.

Otras botellas de agua importada cuestan hasta 330 pesos, pero recomienda su consumo por los minerales que aporta.

La sommelier de agua Esther Tavarez.Fuente externa

“Es un tema que como país podemos tener una gua local de mejor calidad y que te hidrate, porque el agua de botellón es agua, pero no hidrata, pero no hidrata porque no tiene minerales. Es una agua que pasa por un proceso que se llama osmosis inversa y estas tomando agua, pero no te estas hidratando” indicó Taveras, abogada y catadora de agua graduada en Alemania.

Otro es el tema la vida útil de los botellones, ya que según dijo estos deben ser remplazados cada cierto tiempo y no hasta que dure el envase.

La experta fue consultada por Listín Diario en torno a la exposición al sol de las botellas plásticas con el agua que consume la mayoría de los dominicanos

Un sommelier de agua es un experto en el análisis y la degustación de diferentes tipos de agua; asesora sobre las propiedades minerales de diferentes tipos de agua y cómo pueden beneficiar o afectar las necesidades nutricionales y de salud.