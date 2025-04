Nombres y números

Es viernes (social) y vamos a echarle una vistazo a una de serie de peloteros de Grandes Ligas que llaman la atención por sus números de este año. Algunos lo hacen muy bien, pero otros están en terreno movedizo, con peligro de que sean puestos para asignación a breve plazo.

DE BALTIMORE: En los Orioles de Baltimore hay muchos dominicanos.

.- Gary Sánchez, 2do. receptor, designado y ocasional emergente, tiene de 25-3, 4 empujadas, cero extrabases. Tiene contrato de un año por por US$8.5 millones y su edad está en 32 años. Tiene experiencia de 11 años en las Mayores, pero si no reacciona rápido podría recibir noticias negativas. No me gusta ser “ave de mal agüero”, tampoco es pesimismo, pero susituación no es buena.

.- Jorge Mateo, utility del infield, juega para el mismo equipo. Es otro veterano de 6 años en MLB, y está en Baltimore desde 2021. Hasta el partido de este miércoles tenia de 17-1 y tiene sueldo de US$2.5 millones. También debe apurar el paso.

.- Ramón Laureano, jardinero, tiene promedio de .200, y la ventaja de que ha pegado 3 jonrones, para compensar. Su contrato es de 1 año por US$4 millones, su experiencia es de 8 temporadas, y su edad es de 30 años. Es tremenda defensa, y sus mejores días los tuvo con los Atléticos de Oakland jugando el jardín central.

.-Félix Bautista, el derecho relevista que fue cerrador excelente del equipo en 2023 con 33 salvados y efectividad de 1.48. Sin embargo, sufrió operación Tommy John y perdió todo el 2025. Ahora está de regreso, tiene 2 salvados y efectividad de 3.00, en 6 innings ha aceptado 4 hits, 6 bases por bolas y 7 ponches. Es posible que mejore al paso de los días, y tiene contrato chiquito de 2 años por US$2 millones (2024-25). Está en su quinta campaña de MLB, si le cuentan su lista de lesionados el año pasado.

.- Seranthony Domínguez, ex de Filadelfia, está teniendo actuación brillante con los Orioles. En 10 juegos de relevo, en 8.2 innings solo 2 hits permitidos, 10 ponches, aunque 6 bases por bolas. Se le han pegado 2 victorias y no le han anotado carreras. Llegó a Baltimore el año pasado y su contrato es de 3 años por US$14.7, que finaliza en 2025, es decir al final de esta temporada.

.- Robert Suárez es un relevista Premium de los Padres de San Diego, de hecho el cerrador desde el 2024. Tiene 34 años de edad, nativo de Venezuela, y contrato de tres años por US$30 millones, que finaliza esta campaña.. También, tiene dos opciones más por decisión del jugador, algo muy poco usual. Este año tiene dominio absoluto con 10 salvados en 10 intentos, en 11 innings solo 3 hits y 13 ponchados, 2 bases por bolas. ¿Quieren mas?

.- Wandy Peralta, zurdo dominicano, también está en San Diego y está lanzando muy bien. Tiene efectividad de 0.93 en 10 juegos, en 9.2 innings, 4 hits, 3 bases por bolas y 6 ponches. Tiene 33 años de edad y contrato de dos años por US$7.6 (2024-25). Se contempla dos opciones por parte del jugador, que también pudiera irse a la agencia libre, si no lo firman antes.

.- Andres Muñoz, relevista cerrador de Marineros de Seattle. Es un mexicano de Los Mochis, apenas 26 años de edad, tiene super velocidad y este año lo demuestra nuevamente. No ha permitido carreras en 13 apariciones, 9 salvados en igual cantidad de oportunidades, en 13 innings, 5 hits, 6 bases y 17 ponches. Su contrato es pequeño, 4 años por solo US$7.5 millones (2022-25). En 2024 tuvo 22 salvados y efectividad de 2.12, y lo más probable es que este próximo invierno se vaya a la agencia libre a buscar un buen dinero. Seattle tiene la oportunidad de retenerlo, pero que se den prisa.

EL PERRO: Lamentable lo ocurrido a Fernando Tatis padre, mordido por un perro en un dedo de su mano derecha… Hay versiones distintas de lo sucedido, pero Tatis siempre ha jugado al misterio y por eso no es correcto hablar de las distintas versiones. También hubiera sido ( o es correcto) que su propio equipo Estrellas Orientales lance un comunicado dándo la información pertinente. No se trata de cualquier persona, es su manager de mucho tiempo, inclusive campeón del 2019, primera corona en 50 años.

EL NOVATO: Subieron otro pelotero dominicano. Es lanzador, se llama Juan Mejía, y está en las menores desde 2017. Es nativo de Cotui y edad de 26 años.