Eugenio Cedeño dice PRM no puede aplicarle una falta disciplinaria por su enfoque ante un tema

Al indicar que fue sacado de contexto en las declaraciones dadas en un programa, el diputado de la provincia La Romana, Eugenio Cedeño, manifestó que el Partido Revolucionario Moderno (PRM) no puede aplicarle una sanción por su enfoque como diputado ante un tema.

“No ha cometido ninguna falta de violencia contra ninguna mujer, no he amenazado nunca a una mujer, no he perseguido, no he golpeado a ninguna mujer, he pedido excusas por la forma en que me expresé y si la forma de expresarse debatiendo un tema congresual que importa a mi investidura y a mi trabajo como legislador no puede ser retenido como una falta disciplinaria en la manera en la que yo enfoque un tema; no he contravenido ninguna doctrina del partido ni ninguna ideología del partido”, dijo al participar en el programa El Sol de la Mañana que se transmite por Sol 106.5.

De acuerdo a las explicaciones que expuso el legislador en el extracto del video compartido en las redes sociales, en ese momento hablaba de una de las cláusulas expuestas en uno de los proyectos del Código Penal, donde se establecía un castigo de cuatro a diez años a aquellas personas que en una relación sexual entre parejas se retirará el condón. Al señalar que se pone en primera persona para plantear el ejemplo y al hablar todos a la vez no queda claro.

“En una de esas conversaciones yo estoy planteando, ¿tú crees que es posible que se le condene a cuatro, diez años a una persona porque se retire el condón?, ´¿cómo así?; bueno suponte tú que la mujer mía no quiera salir embarazada y que yo me retire el condón; ´¿aunque ella no quiera?, aunque ella no quiera, entonces se interpreta que yo digo que yo quiero preñar a la mujer aunque ella no quiera”, aclara.

Asimismo, indicó que la frase “para qué se encuera delante de mí” fue mal usada por él y ha pedido perdón en varias ocasiones y por varios medios, pero las excusas son sólo por la forma y no por el fondo de sus declaraciones.

“Lo que va a quedar en el Código Penal no son las formas en que Eugenio Cedeño se pueda expresar, lo que va a quedar son disposiciones que se meterán en el seno de la familia y a dañar los matrimonios y a las propias mujeres”, dijo al indicar que lo que busca el proyecto de Ley es inmiscuirse en las relaciones familiares.

Dijo que en el artículo 135 del proyecto de Ley, sobre actividad sexual no consentida entre parejas, debe eliminarse el término “fuerza, intimidación, amenaza o coacción en la relación de pareja, pues la solución “a todos esos elementos se llama separación y divorcio”.