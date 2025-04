Comportamiento de Justin Bieber en Coachella genera preocupación entre sus fans

Durante el segundo fin de semana de Coachella 2025, muchos fans de Justin Bieber hicieron notar su preocupación por el comportamiento del cantante. Un video que circuló en TikTok se puede ver al intérprete de “Peaches” encorvado y moviendo la cabeza al ritmo de su tema “What Do You Mean?” mientras fuma. Bieber, de 31 años, asistía a la exclusiva fiesta Friday Nights in the Desert, solo accesible con invitación, según reportó TMZ.

Más adelante en el video, se le ve sin camiseta y moviendo su cuerpo de forma poco habitual al ritmo de “Not Like Us” de Kendrick Lamar. Esta conducta generó todo tipo de comentarios en redes, donde varios seguidores expresaron inquietud por su estado.

“Lo siento, pero no parece estar bien, no está simplemente ‘divirtiéndose’, definitivamente está bajo alguna influencia dura :(”, comentó un usuario. Otro añadió: “Necesita mejores amigos a su lado”. Un tercero expresó su molestia: “Me da rabia que la gente que le rodea no haga nada”, mientras que un cuarto dijo: “Pobre chico, no entiendo por qué dicen que está disfrutando. Se ve claramente que necesita ayuda”.

No es la primera vez que Bieber genera este tipo de reacciones. En febrero, también preocupó a sus fans tras ser visto balanceando su cuerpo de lado a lado y sonriendo de forma exagerada en un evento de Rhode, la marca de su esposa Hailey, en Los Ángeles. Poco después, su representante negó que estuviera consumiendo drogas, y calificó los rumores como “agotadores y lamentables”.

En conversación con TMZ, el representante dijo: “La gente está comprometida a mantener vivas narrativas negativas, salaces y dañinas, a pesar de la verdad obvia’”, recalcó el medio; sin embargo, otras personas cercanas al cantante también mostraron preocupación por su salud mental.

Un ex miembro de su equipo declaró a The Hollywood Reporter: “Verle desintegrarse así... es ver la encarnación de alguien que no vive su propósito”. Y agregó: “Está perdido. No hay nadie que le proteja porque no hay nadie dispuesto a decirle que no. Si dices que no, te revientan”.

Ante estas afirmaciones, el representante del artista respondió a Page Six: “Esto es solo una estupidez clickbait basada en ‘fuentes’ anónimas —y claramente mal informadas— decepcionadas porque ya no trabajan con Justin”.

Las luchas mentales de Bieber durante los últimos años

En el pasado, Justin Bieber habló abiertamente sobre sus luchas con la salud mental a lo largo de su carrera. En una entrevista con Vogue en 2019, habló sobre cómo la fama temprana y la presión constante lo llevaron a la depresión y la ansiedad. “Me volví muy deprimido”, declaró el cantante. “Creo que hubo momentos en los que fue realmente suicida. El dolor era tan constante”. También habló sobre su uso de drogas y cómo las usa para adormecer su dolor.

En su documental de YouTube Originals de 2020, “Justin Bieber: Next Chapter”, el cantante profundizó en sus problemas de salud mental y cómo estaba trabajando para superarlos. Habló sobre la importancia de la terapia y el apoyo de sus seres queridos. “He estado en terapia durante un par de años”, dijo el cantante en el documental. “Es algo que creo que es realmente importante para todos”.