Juan Manuel Méndez: “Aquí ninguna emergencia me ha agarrado a mí bebiendo romo”

Con actitud molesta ante los comentarios, de que el Centro de Operaciones de Emergencia (COE) no alertó a la población del agua registrada el jueves sobre el territorio nacional, el director de esa entidad, Juan Manuel Méndez, indicó que es más fácil buscar culpables que tomar las precauciones necesarias que ya habían advertido los organismos de socorro.

En una rueda de prensa este viernes, señaló que desde el domingo, el Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo se encontraban bajo alerta y que las lluvias sobrepasaron la capacidad de absorción de los suelos, además de la falta de alcantarillados y filtrantes.

“Usted cree que yo quiero ver la gente o ver las instituciones colapsar o las personas afectadas, ese no es mi interés, no es el interés de las instituciones, pero también tenemos que tener en cuenta de que al momento de juzgar y de evaluar seamos más justo, porque aquí nadie anda bebiendo romo ni jugando, aquí está todo el mundo sentado trabajando, este equipo de trabajo exige respeto también, y yo he visto mucha ligereza al momento de hablar y nunca hemos tenido miedo porque siempre hemos sido responsable y tenemos 20 años al frente de esta institución siendo responsable, aquí ninguna emergencia me ha agarrado a mí bebiendo romo”, dijo molesto.

Méndez explicó que el colapso del Gran Santo Domingo ante las lluvias no se trata de falta de preparación porque en Estados Unidos, Dubai y Francia también se han registrado inundaciones debido al calentamiento global que es impredecible.

“Es un tema a nivel mundial, es que cuando hablamos de valores acumulados, hablamos de 24 horas y ya en dos horas, cuatro horas está cayendo lo que cae en un mes”, explicó.

Dijo que su función como director del COE es coordinar las acciones de respuestas y preparación, y esto último corresponde a las alertas y que la Oficina Nacional de Meteorología, anunció que iba “a llover más jueves y viernes que las lluvias que traería el huracán”

“Yo lo hago de manera responsable, yo nunca me he escondido y siempre cuando ocurre cualquier evento estoy siempre al país y estoy en mi trabajo, aquí en los últimos 20 años no ha ocurrido una emergencia en que yo no esté sentado en la oficina, aquí buscar culpable es muy fácil”, dijo exaltado.

Juan Manuel Méndez expresó, además, que las “personas entienden la magnitud de los eventos cuando lo tienen encima”, pero que las alertas amarillas explican que hay un eminente riesgo sobre determinado territorio.

Dijo que la alerta roja se emitió después de las 6:00 de la tarde porque se esperaba mayor nivel de lluvia para la noche del jueves y para el viernes.