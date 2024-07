Amanera, en Río San Juan, gana mejor "Beach Resort" del Caribe

Desde el exastro de la NBA Michael Jordan, hasta la empresaria estadounidense Ivanka Trump, son solo dos de las figuras que se han hospedado en el hotel dominicano que fue galardonado por los Premios Mundiales del Viaje.

La categoría que recibió el hotel ubicado en Río San Juan, Playa Grande, fue la de mejor 'beach resort' del Caribe.

De acuerdo con el portal web del resort “este ofrece acceso incomparable a deportes acuáticos y experiencias de regreso a la naturaleza, impregnadas del sabor y sabor de la vida dominicana”.

Este hotel había recibido este mismo galardón en 2020 y 2021.

Los nominados a esa categoría eran Amanyara, Turks & Caicos Four Seasons Resort Nevis; West Indies Jewel Grande Montego Bay Resort & Spa, Jamaica; Margaritaville Beach Resort Nassau, Bahamas; Sandy Lane, Barbados; Sugar Beach, A Viceroy Resort, St. Lucia; The Landings Resort and Spa, St Lucia; The Ritz-Carlton, Turks & Caicos; Vila Galé Cayo Paredón, Cuba; Windjammer Landing Villa Beach Resort, St. Lucia y Zemi Beach House, Anguilla.