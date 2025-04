“Cada vez que recuerdo del Jet Set me lacera el alma” comenta Juan Manuel Méndez sobre la tragedia

Abrumado, afligido y con deseo de olvidar lo sucedido, el director del Centro de Operaciones de Emergencias, Juan Manuel Méndez, dijo que pese a las situaciones que ha visto y vivido al frente del COE, la tragedia del Jet Set ha sido un trago amargo del que ya no quiere hablar ni recordar.

“Tengo 20 años al frente del Centro de Operaciones de Emergencias, he visto y he vivido muchas situaciones de emergencia, esta es un trago amargo que yo no quiero hablar sobre eso, yo quiero ya desconcertarme de esa parte, porque cada vez que yo recuerdo, eso me lacera el alma”, indicó Méndez.

El director del COE destacó que medios de comunicaciones a nivel local e internacional han querido entrevistarlo para hablar de lo ocurrido en la discoteca Jet Set, pero se ha rehusado tras considerarse una persona respetuosa al dolor ajeno.

“Lo que se vivió lacera el alma porque yo tengo madre, yo tengo hermanos, yo tengo 8 hijos y yo no quisiera verme en lo zapato de uno de esos que estuvieron ahí, ya con los heridos o con lo que fallecieron ahí”, dijo el mayor general retirado, durante entrega de ambulancia a hospital en Loma de Cabrera

Por el colapso del techo de la discoteca más de 220 personas perdieron la vida y heridos aún se encuentran con pronóstico reservado, la tragedia ocurrida en el centro de diversión nocturna Jet Set la madrugada del pasado martes cuando el merenguero Rubby Pérez quien también falleció animaba una fiesta.

Entrega de ambulancia al hospital Ramón Adriano Villalona

Entrega de ambulancia en el hospital Ramón Adriano Villalona, municipio de Loma de CabreraListín Diario

El Centro de Regulación de Urgencias y Emergencias de la Dirección de Servicios de Atención a Emergencias Extrahospitalarias junto al Sistema Nacional de Emergencias 911 entregaron al hospital Ramón Adriano Villalona del municipio Loma de Cabrera una segunda ambulancia en beneficio de este municipio y comunidades aledañas.

El mayor general Juan Manuel Méndez, quien encabezó la entrega, dijo que el terreno del municipio de Loma de Cabrera es muy accidentado y que trajeron la ambulancia de manera momentánea.

“Hay que traer un vehículo 4×4 para acá, y tan pronto me la entreguen, les vamos a entregar otra ambulancia, se la vamos a cambiar por una nueva”, indicó el director del DAEH.

La gobernadora por Dajabón, Severina Gil, expresó su profundo agradecimiento al presidente Luis Abinader por su rápida y sensible respuesta a las necesidades de la provincia.

“Con acciones como esta, el Gobierno demuestra que no solo escucha, sino que también actúa con responsabilidad y compromiso hacia su gente”, destacó Gil.

Severina Gil hizo un llamado a todos los municipios de la provincia de Dajabón a actuar con prudencia y responsabilidad durante esta Semana Santa 2025, recordando que la vida es el bien más preciado y que juntos, autoridades y ciudadanía, pueden garantizar un tiempo de reflexión y seguridad para todos.

La entrega de la ambulancia representa un paso significativo en el fortalecimiento de la capacidad de respuesta ante situaciones de emergencia que se puedan presentar, garantizando así la atención médica oportuna y de calidad a quienes más lo necesiten.