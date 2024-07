Andrés Terrero aclara que información en que aparece su nombre en caso Calamar

No es Andrés Terrero Alcántara, el señor que aparece como contralor del Banco de Reservas, en una información sobre el caso Calamar, publicada por Listín Diario, en su versión digital del pasado 6 de junio de 2024, sino que el nombre que debió estar en la nota es Andrés Guerrero.

La aclaración se hace a solicitud del contador público Andrés Terrero, en una carta dirigida al director del diario, Miguel Franjul, para que el apellido que esté en la información sea el de Guerrero.

A continuación reproducimos la carta dirigida a Miguel Franjul .

Estimado Sr. Director

Por este medio y luego de saludarle, me permito solicitar una debida corrección y publicación, sobre una información transcrita en su medio en fecha 4 de junio de2024, sobre una información del Ministerio Público.

La información titulada como “Mimilo Jiménez entregó RD$3,182 millones a Gonzalo por orden de Donad Guerrero, según Procuraduría”.

En el párrafo 7mo de dicha noticia, el periódico transcribe que esas operaciones “contaron con el conocimiento, autorización y facilidades brindadas por Andrés Terrero, Contralor del Banco de Reservas”.

Es bueno resaltar que, en mi condición de Contralor Público Autorizado, primero no tengo nada que opinar en base a lo revelado por el Ministerio Público, ya que no he hecho ningún trabajo que a mí como profesional me permita opinar sobre la razonabilidad o no de dichas denuncias o aseveraciones.

Y, en segundo lugar, si debe hacer que se corrija que yo nunca he sido Contralor del Banco de reservas, y que la persona que se debe referir el Ministerio Público es al Lic. Andrés Guerrero que fue Contralor del Banco en esos momentos. Lógicamente, no puedo confirmar sobre las imputaciones que el Ministerio Público le hace la Lic. Guerrero.

Es necesario que el periódico haga las aclaraciones pertinentes en el Listín físico, así como en el Digital al menos de que las informaciones que fueron recibidas del MP señalen mi nombre, lo cual entonces tendrán que ser enmendadas por este órgano del Poder Ejecutivo.

Esperando de ustedes, lo más pronto posible, las aclaraciones pertinentes en sus medios, nos despedimos con sentimientos de estima y les autorizo a que puedan publicar esta carta íntegra.

Deferentemente,

Andrés Terrero Alcántara