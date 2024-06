Jean Alain dice le han violado todos sus derechos: “De eso se trataba, de violar el debido proceso”

El exprocurador de la República, Jean Alain Rodríguez, hizo uso este martes de la palabra por última vez en la audiencia preliminar que se sigue en su contra, por el caso de supuesta corrupción denominado Medusa.

Al hablar frente al juez, Rodríguez basó la primera parte de su ponencia en la defensa de su persona y la alegación de violación de sus derechos desde el inicio del proceso con el arresto e impedimento de salida del país en 2021.

El exprocurador manifestó que la primera violación consistió en el libre tránsito, cuando en junio de 2021 se disponía a salir del país, en unas vacaciones familiares y notificó tanto a los procuradores Yenny Berenice Reynoso como a Wilson Camacho, para su posterior notificación a Miriam Germán, por lo que se dirigió al Aeropuerto Internacional de las Américas (AILA), para que luego de haber pasado migración y abordar el avión, recibir la notificación que no podía abandonar el país.

“Fui al aeropuerto de manera normal y no tenia en migración el impedimento, lo pusieron después de ponerme el sello y eso está completamente demostrado (…) cuando se acercó un agente del DNI, donde él me dice de forma clara y directa que por órdenes de la Pepca yo no puedo irme del país, en tiempos de la dictadura, yo pensaba que era un juez solo un juez y así es, pero de eso se trataba, de violar el debido proceso”, manifestó.

En ese sentido, se auxilió de una comunicación de la procuradora de la República, Miriam Germán, para explicarle al juez Amauri Martínez, donde constaba que al momento de pasar los controles migratorios no contaba con el impedimento de salida y que la falta fue cometida por dos funcionarios del Ministerio Público, los cuales recibirían sanciones disciplinarias, según lo leído por Rodríguez Sánchez.

Entre otras cosas, expresó que siempre se mostró a disposición de colaborar, no obstante, no pensó que sería convocado para un proceso judicial propio.

“Me presenté voluntariamente, a mí nadie me llamó, nadie me citó, ni siquiera en los allanamientos, no le diría que ni la decencia, porque no estaba en mi casa ¿y dónde está? Porque tienen mi celular y ninguno me llamó”, sostuvo.

Expresó que pudo haberse fugado del proceso, sin embargo, no lo hizo, además de agregar que al dirigirse a la Procuraduría no se le informó el motivo del arresto.

“Yo no iba a irme a ningún lado, una persona que llega por su propio pie en el medio del torbellino no se va a sustraer de ningún proceso nunca, ahí en ese momento es en el que puede alguien escapar y no lo hice”, dijo.

Otras de las supuestas violaciones de las que hizo mención, fue que mientras se encontraba recluido en la carcelita del Palacio de Ciudad Nueva no se le permitió comunicación prolongada con sus abogados y que tanto la acusación como la medida de coerción se filtró a los medios de comunicación, antes que sus abogados tuvieran acceso al expediente.

Citó violación a la dignidad humana, con los oficios de traslado utilizados, indicando que le asignaron una falsa peligrosidad, como la más elevada, para justificar la colocación de casco, chalecos y esposas.

“Tengo un buen tiempo sin esa indumentaria y nada ha pasado, lo cual le demuestra a usted que era innecesario y así sigue un sinnúmero de violaciones, como la libertad de expresión, no nos permitían tener acceso a la prensa”, manifestó.

Una violación que calificó “grosera”, fue el hecho de que no le dieron acceso a la acusación para hacer un contrapeso con la petición de las pruebas a descargo, justificando que se encontraba en un estado de “indefensión” al negarle la obtención de las pruebas y diligencias investigativas.

Defendió que no le permitieron presentar su defensa material en la medida de coerción, con interrupciones, al tiempo de juzgar que la jueza también le limitó al decirle que limitara sus palabras y no se defendiera.

“Pedimos audiencia pública y no se nos permitió, el Ministerio Público se negó y al final se les permitió entrar a los periodistas con una pequeña grabadora y escuchar o grabar el audio”, dijo.