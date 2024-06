¿Cuántas veces ha usado Abinader la casa presidencial de Juan Dolio? Él dice que debería usarla más

El presidente Luis Abinader manifestó que solo ha dormido por una ocasión en la villa presidencial, destinada para vacaciones del mandatario de turno y su familia, ubicada en Juan Dolio, en la provincia San Pedro de Macorís.

Durante el espacio de La Semanal, donde comparte todos los lunes con la prensa, Abinader indicó que solo ha ido por tres ocasiones a la exclusiva mansión, siendo solo una vez en la que él y la primera dama, Raquel Arbaje, pasaron la noche en la residencia.

Ante esto, manifestó que es “una lucha” que libere su agenda para tomarse unos días de vacaciones, sin embargo, reconoció que sí debería utilizarla con mayor frecuencia.

“Yo he ido me parece que tres veces y solamente una vez dormimos allá Raquel y yo, me parece que solo una noche, pero sí debería usarla más, porque además es una lucha que tomemos vacaciones realmente en ese sentido”, expresó.

La propiedad fue adquirida por el gobierno dominicano en 1974 durante el período de gobierno de Joaquín Balaguer, siendo sustituida la casa Sans Souci, en la avenida España, donde hoy se sitúa el Acuario Nacional.

La villa ha sido utilizada por varios presidentes para descanso y recibir visitas, entre estos el propio Balaguer y el también fenecido Antonio Guzmán, además por los expresidentes Leonel Fernández, Hipólito Mejía y Danilo Medina.

La entrada principal de la residencia está adornada por un gran portón que impide la visión hacia el interior de la propiedad y está rodeada de pequeñas villas y hoteles.

Uso

El expresidente Medina no utilizó la casa de Juan Dolio durante su primer mandato, pero en su segundo período de Gobierno, específicamente en diciembre, se reunió allí con miembros de su gabinete para las festividades de fin de año.

Fernández y su familia utilizaron la villa en varias ocasiones, además de recibir la visita de los entonces presidentes de Colombia, Álvaro Uribe, de Venezuela, el fenecido Hugo Chávez y de Honduras, Manuel Zelaya. También Fernández recibía amigos, funcionarios de su gobierno y realizaba reuniones.

El expresidente Mejía ha sido el mandatario que más ha utilizado la casa, ya que era su ‘refugio’ donde solía pasar días de asueto y fines de semana. El periódico El País recoge que el expresidente de Ecuador, Gustavo Noboa, en agosto del 2003 fue recibido por su amigo, Mejía, en esta residencia, tras obtener asilo político en el país luego de denuncias en su contra por irregularidades financieras. También la cantante Shakira pasó en esta mansión una semana descansando junto al entonces presidente de Argentina, Fernando de la Rúa, y su compañero sentimental, el hijo del mandatario, Antonio de la Rúa, publicó Diario Libre en 2016.